sosyal medyada bomba yapımı ve eylem içerikleri paylaşan 9 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun ayrıntıları:

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında gençlerin ve 18 yaşından küçük kişilerin örgütlenerek aşırılıkçı içeriklerle etkileşime girdiği belirlendi. Yapılan tespitlerde sanal ortamlarda radikal düşüncelerin normalleştirildiği, eylem senaryoları, bomba yapımı, molotof hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ile psikolojik harekât taktikleri gibi eğitim içeriklerinin paylaşıldığı saptandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olmak üzere İstanbul ve Sakarya'da 11 şüpheli tespit edildi ve bu kişiler hakkında eş zamanlı operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltılar ve ele geçirilen materyaller:

Operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından ele geçirilen dijital bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu ve delil niteliği taşıyan veriler incelenmek üzere emniyete alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Yetkililer, çevrimiçi platformlarda paylaşılan teknik bilgi ve eylem çağrılarının erken müdahale ile izlenmesinin önemine dikkat çekti. Soruşturma kapsamında toplanan dijital veriler üzerinden şüphelilerin iletişim ağları ve içerik paylaşımları analiz edilmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA, EYLEM SENARYOLARI, BOMBA YAPIMI, MOLOTOF HAZIRLAMA, UZUN NAMLULU SİLAH KULLANIMI GİBİ EĞİTİM İÇERİKLERİ PAYLAŞIP, ÇEŞİTLİ İDEOLOJİLER ALTINDA ÖRGÜTLENDİKLERİ TESPİT EDİLEN 9 ŞÜPHELİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ÇORUM MERKEZLİ 3 İLDE DÜZENELEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.