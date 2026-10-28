Sosyal medyada hızla yayılan 29 ekim videosu Çerçioğlu’nu gündemin zirvesine taşıdı

Hazırlık ve paylaşım:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırladığı videoyu belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede beğeni ve paylaşımlar aldı; çok sayıda kullanıcı tarafından yaygın şekilde paylaşılarak Türkiye gündemi sıralamasında 1. sıraya yükseldi.

Başkanın mesajı:

Çerçioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Akılla kurulan, inançla korunan Cumhuriyetimiz 103 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum"

Yankıları ve etkisi:

Paylaşımın hızla gündemleşmesi, yerel yönetim iletişiminde görsel ve kısa formatların etkisini bir kez daha gösterdi. Videonun sosyal medya listelerinde üst sıralarda yer alması, hem belediye hesaplarının etkileşimini artırdı hem de 29 Ekim kutlamalarına dikkat çekti.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NUN 29 EKİM VİDEOSU SOSYAL MEDYADA İLK SIRADA