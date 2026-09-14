Sosyal medyada örgütlenen şüphelilere 48 ilde eş zamanlı gözaltı kararı

Operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla bu sabah 48 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, yeni nesil suç örgütlerine yönelik olarak bin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar, sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyet yürüten, suç ve şiddeti özendirici paylaşımlar yapan hesapları hedef aldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, operasyonların amacının gençleri hedef alan yapıların ve suç örgütlerinin propagandasını engellemek olduğu vurgulandı.

Kurumlar arası koordinasyon:

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak yürütüldü. Yetkililer, operasyonun istihbarat ve siber takip sonuçlarına dayandığını belirtti.

Sosyal medyanın rolü ve tespitler:

Paylaşımlarda; tetikçi temin etme veya tetikçilik iddialarına yönelik paylaşımlar, suç ve suçluyu övücü içerikler, tehdit ve hakaretler ile örgüt propagandası yer aldığı tespit edildi. Ayrıca suç örgütleri arası husumet ve rekabetin sosyal platformlara taşınmaya çalışıldığı, örgütsel faaliyetlerin ilan edilip yeni eleman kazanma çabalarının görüldüğü bildirildi.

Sonuç ve mesaj:

İçişleri Bakanlığı paylaşımında, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere ve gençleri hedef alan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi. Bakanlık, görev yapan birimlere teşekkür ederek operasyonun devam edebileceğine işaret etti.

48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi