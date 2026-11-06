Sosyal medyada sahte profille aşk tuzağı kurup 5 kişiyi gasp ettiler

Adana'da kurulan planlı tuzak şebekesi polis operasyonuyla çökertildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada oluşturulan sahte kadın profilleri aracılığıyla tuzağa düşürülen kişilere yönelik bir dizi gasp olayını soruşturdu. Yapılan araştırmada, hedef alınan kişilerin buluşma vaadiyle çağrıldığı, burada bıçak zoruyla etkisiz hale getirildikleri ve metruk bina ile boş arazilere götürülerek soyuldukları belirlendi.

Tuzak kurma yöntemi ve mağdur edilenlerin yaşadıkları:

Soruşturma raporlarına göre şüpheliler, sosyal medya üzerinden sahte kadın hesaplarıyla iletişim kurdukları kişileri buluşmaya çağırdı. Buluşmaya gelenlerin önünü kestikleri, bıçak zoruyla etkisiz hale getirdikleri ve Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk binalar veya boş arazilere götürdükleri tespit edildi. Burada mağdurların üzerindeki cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyaların alındığı; ayrıca mağdurların uygunsuz görüntülerinin çekildiği iddia edildi.

Olay, mağdurların şikâyetiyle gündeme geldi ve gasp birimleri tarafından yürütülen çalışmada mağdur sayı��nın 5 olduğu belirlendi. Soruşturma, yöntem ve mağdur profili açısından titiz bir delil toplama sürecini gerektirdi.

Şafak operasyonu, şüpheliler ve yargı süreci:

Gasp ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu olayları gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler; A.E. (25), B.B. (18), S.Ö. (27), S.İ. (23), F.B. (18) ve A.B. (16) olarak tespit edildi. Polis, şafak vakti düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı ve emniyette ifadelerini aldı.

Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği, olaylara ilişkin olarak "Yolda tartıştık, kavga ettik. Öcümüzü almak için videoları çektik. Kesinlikle kimsenin eşyasını çalmadık" şeklinde beyanlarda bulundukları kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında nitelikli yağma suçundan tutuklama kararı verdi ve 6 kişi cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği belirtildi.

Aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp ettiler: 6 şüpheli tutuklandı