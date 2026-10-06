Sosyal medyada satılan gıdalara baskın: 3,62 ton sucuk, kavurma ve peynir muhafaza altına alındı

Afyonkarahisar'daki operasyonun kapsamı:

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan kişi ve işletmelere yönelik ortak bir denetim gerçekleştirildi. Operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yürüttü; incelemeler üretim ve dağıtım noktalarına odaklandı.

ele geçirilen ürünler ve tespit edilen ihlaller:

Denetimler sonucunda toplam yaklaşık 3,62 ton gıda ürününe el konuldu. Bu miktarın içinde yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurma ile mevzuata aykırı üretim yöntemleri ve son tüketim tarihi geçmiş oldukları belirlenen yaklaşık 2 ton tulum peyniri ve beyaz peynir yer aldı. Ekipler, ürünlerin gerekli hijyen koşullarını taşımadığını ve sağlık şartlarına uygun olmayan yöntemlerle üretildiğini tespit etti.

yasal süreç ve denetim kararlılığı:

El konulan ürünlerle ilgili olarak gerekli muhafaza işlemleri başlatıldı ve mevzuata aykırı faaliyet yürüten kişi ile işletmeler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler uygulandı. Yetkililer, sosyal medya platformları üzerinden insan sağlığını tehdit edebilecek gıda satışlarına karşı denetim, tespit ve hem adli hem idari işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Sucuk, kavurma ve peynirden oluşan 3,62 ton gıda ürününe el konuldu