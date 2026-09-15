Sosyal medyada satışlar artık vergi kaydına tabi

Sosyal medya satışlarında yeni vergi düzenlemesi

Avukat Mustafa Erkulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ sonrası sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen alışverişlerin vergi yükümlülüğüne girdiğini açıkladı. Erkulu, yeni düzenlemenin satışlara ilişkin bildirim yükümlülükleri getirdiğini ve bu yükümlülüklerin artık yürürlükte olduğunu belirtti.

Platformlara getirilen yükümlülükler:

Erkulu'ya göre tebliğ, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde sosyal medya platformlarına çeşitli sorumluluklar yüklüyor. Buna göre platformların, üzerinde yayınlanan ilanlar ve gerçekleştirilen satış işlemleriyla ilgili olarak vergiyi doğuran olayı, işlem tutarını ve işlem taraflarını tespit edip Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmesi zorunlu hale geldi.

Bu bildirim yükümlülüğü, sadece yurt dışı merkezli hizmet sağlayıcıları için değil; Türkiye temsilcilikleri bulunan platformlar için de geçerli. Erkulu, uygulamanın amacının dijital ortamdaki gelirlerin kayıt altına alınması ve vergisel şeffaflığın artırılması olduğunu vurguladı.

Bildirimin kapsamı ve uygulama örnekleri:

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden verilen ilanların, yapılan satışların ve satışın taraflarının Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor. Erkulu, bu bildirimlerin ilan verdiği tespit edilen kişilerin ve işlemin kazancı doğuran unsurlarının idareye sunulacağını söyledi.

Hukuki çerçeve itibarıyla bu düzenleme, daha önce geleneksel e-ticaret siteleri için uygulanan bildirim mekanizmalarının sosyal medya platformlarına da taşınması anlamına geliyor. Erkulu, uygulamanın fiilen başlamış olduğunu ve platformların gerekli bildirimleri yapmakla yükümlü olduğunu tekrar etti.

Sonuç olarak, sosyal medya üzerinden satış yapan gerçek veya tüzel kişiler açısından vergiye uyum ihtiyacı artık daha görünür ve denetlenebilir bir hale geldi. Platformların bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital ekonomide vergi denetimini güçlendirme hedefiyle paralel bir adım olarak değerlendiriliyor.

AVUKAT MUSTAFA ERKULU AÇIKLAMALARDA BULUNDU