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Sosyal medyadaki paylaşım soruşturma başlattı: fenomen Dilan Polat hakimliğe sevk edildi

Dilan Polat, sosyal medyadaki bir paylaşım nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında gözaltına alındı; savcılık sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Sosyal medyadaki paylaşım soruşturma başlattı: fenomen Dilan Polat hakimliğe sevk edildi

Olayın seyri:

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Savcılık işlemleri ve sağlık müdahalesi:

Polat adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade verdi. İfade sırasında fenalaşması üzerine bulunduğu odaya sağlık ekipleri sevk edildi ve müdahale gerçekleştirildi.

Hakimliğe sevk ve devam eden süreç:

Savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğin vereceği karar doğrultusunda süreç devam edecek.

Soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

&quot;Cumhurbaşkanına hakaret&quot; suçundan gözaltına alınan Dilan Polat adli kontrol talebiyle nöbetçi...

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan Dilan Polat adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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