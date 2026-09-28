Sosyal medyadaki 'perişan' paylaşım asılsız çıktı: baba tek dertlerinin kızının iyileşmesi olduğunu söyledi

Kayseri'de paylaşılan fotoğraf gerçeği yansıtmıyor

Kayseri’de bazı sosyal medya hesaplarında, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri bahçesindeki kamelyada yattıkları iddia edilen bir aileyle ilgili paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Aile fertleri bu görüntülerin yanlış yorumlandığını belirterek sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı.

Ailenin açıklaması:

Ailenin babası Eşref Erbekler, kızının İncesu ilçesinde meydana gelen bir otobüs kazasında yaralandığını ve o tarihten beri Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gördüğünü söyledi. Erbekler, kazanın ardından ailece misafirhane ve otelde kaldıklarını, hem şehirdeki hem de memleketten destek gördüklerini anlattı.

Eşref Erbekler haberlere tepki göstererek, "Kızımız Ankara yolcusuydu, burada kaza oldu. Kazadan dolayı buradayız. Kızımız yoğun bakımdadır, umudumuz Allah’ta kesilmiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı eleştirerek, "Sosyal medya, bir fotoğraf çekip de 'perişan oldular' diye şov yapmak değildir" dedi.

"Şu an hiçbir ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız kızımızın iyileşmesidir" sözleri Erbekler'in açıklığının özünü oluşturdu. Baba, valilik ve üniversite yetkililerinin kendilerini ziyaret edip ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını, çevreden de destek geldiğini aktardı.

Sosyal medyanın etkisi ve duyarlılık çağrısı:

Olay, sosyal medyada tek bir fotoğraf üzerinden hızlıca yayılan algının sonuçlarını gösterdi. Aile, yapılan paylaşımların mağduriyet yaratmaktan çok gerçek durumu çarpıttığını vurguladı ve insanlardan önce hal hatır sormalarını istedi. Erbekler, Kayserililere ve kendilerine destek için ulaşan herkese teşekkür etti.

Hastanedeki sürecin odak noktası ise ailenin belirttiği gibi kızlarının sağlık durumu olmaya devam ediyor; ailenin önceliği tedavi ve iyileşme süreci üzerine yoğunlaşmış durumda.

KAYSERİ'DE BAZI SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAHÇESİNDEKİ KAMELYADA YATTIĞI İDDİA EDİLEN AİLE KONUŞTU. HASTANEDE KIZI TEDAVİ GÖREN BABA EŞREF ERBEKLER; "ŞUAN HİÇBİR İHTİYACIMIZ YOK. TEK İHTİYACIMIZ KIZIMIZIN İYİLEŞMESİDİR" DEDİ.