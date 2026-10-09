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Sosyal medyadan gelen talep mahalleye hamur makinesi kazandırdı

Antalya Büyükşehir'in kampanyası kapsamında, sosyal medyadan iletilen talep üzerine Aksu Karaöz Mahallesi'ne hamur yoğurma makinesi hibe edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sosyal medyadan gelen talep mahalleye hamur makinesi kazandırdı

Belediye kampanyasıyla yufka hazırlığına kolaylık getirildi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimi desteklemek ve günlük işleri kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü ekipman dağıtımını sürdürüyor. "Unu Sizden, Yoğurması Bizden" kampanyası kapsamında sağlanan hamur yoğurma makineleri, özellikle kışlık yufka hazırlıklarının başladığı dönemde kadınların yoğun ilgisini çekti.

Proje, hem üretim sürecini hızlandırmayı hem de fiziksel eforu azaltmayı hedefliyor. Hamurun makineyle yoğrulması, kadınların zamandan tasarruf etmesine ve iş yükünün hafiflemesine katkı sağlıyor.

talep nasıl ulaştı:

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi sakini 57 yaşındaki Gülay Tokmak, Başkan Vekili Büşra Özdemir'in sosyal medya paylaşımında kadınlarla birlikte yufka açtığını görüp doğrudan mesaj atarak mahallelerinde hamur yoğurma makinesi bulunmadığını belirtti. Tokmak, paylaşımın altında ve sonrasında yaptığı başvuruda, mahallede yaşayanların çoğunun yaşlı olduğunu ve hamur yoğurmakta zorlandıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı talebi kısa sürede değerlendirip, iki gün içinde dönüş yaptı ve Karaöz Mahallesi'ne bir hamur yoğurma makinesi hibe edildi.

makinenin etkileri ve mahalle tepkisi:

Makine mahalleye ulaştığında Tokmak ilk denemeyi yapanlardan biri oldu. Tokmak, "Makinemiz hamuru çok güzel yoğurdu. Artık zaman kaybetmiyoruz. Hamuru elimle yoğursaydım bu iş bir buçuk saatimi alırdı ve çok zorlanırdım. Başkanımız Büşra Özdemir’e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer talepler doğrultusunda kırsal mahallelerde ekipman desteğinin süreceğini belirtti. Belediye desteklerinin, hem geleneksel üretimin devamını sağlamayı hem de kadınların iş yükünü azaltmayı amaçladığı vurgulandı.

Bu uygulama, sosyal medya üzerinden doğrudan iletişimle yerel ihtiyaçların hızlı şekilde karşılanabildiğini gösterirken, mahalle dayanışmasının ve kamu hizmetlerinin bir araya gelmesinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR VE GÜLAY TOKMAK İSİMLİ VATANDAŞ

BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR VE GÜLAY TOKMAK İSİMLİ VATANDAŞ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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