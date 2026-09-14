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Sosyal medyadan ilham alıp Bayburt'ta atölyesini kuran kadın girişimci

Neşe Ahıskalı, sosyal medyadaki bir geri dönüşüm videosuyla başlayan ahşap boyama tutkusunu mesleğe dönüştürdü ve Bayburt'ta kendi hobi atölyesini açtı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sosyal medyadan ilham alıp Bayburt'ta atölyesini kuran kadın girişimci

Bayburt'ta hobisini işe dönüştüren adım

Bayburt'ta yaşayan kadın girişimci Neşe Ahıskalı, sosyal medyada izlediği bir geri dönüşüm videosundan aldığı ilhamla başladığı ahşap boyama hobisini profesyonel bir işe dönüştürdü. Kadın kuaförlüğü yaptığı dönemde başlayan bu ilgi, küçük kızına ayırdığı zaman nedeniyle bir süre ara verildikten sonra yeniden alevlendi. Ahıskalı, gördüğü videoyu şöyle anlattı: "Bir gün sosyal medyada gezinirken karşıma bir video çıktı. Bir kadının eski bir sehpasını geri dönüşüm yaparak boyadığını ve daha modern bir şekilde tasarlayarak evine koyduğunu gördüm. Ben de bu videodan çok etkilendim. Ben de yapabilirim diye düşündüm."

ilk deneme ve yetkinleşme:

İlhamı üzerine, kızına ait dedesinin yaptığı bir dolabı boyayarak işe koyulan Ahıskalı, ilk çalışmadan aldığı memnuniyetle evdeki pek çok eşyayı yeniden tasarlamaya başladı. "Fırçayı elimden bırakamadım," diyerek sürece olan bağlılığını vurgulayan Ahıskalı, zamanla bu tutkusunu mesleğe dönüştürme kararı aldı.

Bu süreçte çeşitli eğitimlere katılan Ahıskalı, Bayburt Çıraklık Eğitim Merkezi'nde kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik sınavlarına girerek belgelerini aldı. Üç sınavı da başarıyla tamamlayan Ahıskalı, aldığı belgelerin ardından Bayburt Halk Eğitim Merkezinde Dekoratif El Sanatları alanında usta öğretici olarak göreve başladı ve yaklaşık 10 yıldır bu alanda hizmet veriyor. Kursiyerlerinin de ahşap boyamaya büyük ilgi gösterdiğini belirten Ahıskalı, kursların devamlılığından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

atölye, malzeme temini ve hobi alanı:

Kursiyerleri için malzemeleri uzun süre şehir dışından temin etmek zorunda kalan Ahıskalı, bölgedeki bu ihtiyacı gidermek amacıyla kendi atölyesini açtı. Atölyesinde ham ürünleri ve boyama malzemelerini bulundurarak hem kursiyerlerinin ihtiyacını karşılıyor hem de hazırladığı ürünleri Bayburtlu kadınların beğenisine sunuyor. Açılış gerekçesini "Ben neden kendi atölyemi açamıyorum diye düşündüm" sözleriyle dile getiren Ahıskalı, yerel tedarik zincirine katkı sağladığını belirtti.

Atölye, sadece kursiyerlere yönelik bir eğitim alanı olmanın ötesinde, kadınlara ve çocuklara yönelik bir hobi merkezi işlevi de görüyor. Ahıskalı, ziyaretçilerin beğendikleri ürünleri seçip kendi tasarımlarını oluşturabileceklerini anlattı: "Burası hobi amaçlı kadınların gelebileceği, çocuklarımızın gelebileceği, kendilerinin burada beğenip kendi seçtiği ürünlerini boyayabilecekleri bir atölye. Bayburt'ta böyle bir atölye yoktu, ilk kez hobi atölyesini açmış olduk."

Neşe Ahıskalı'nın hikâyesi, sosyal medyada rastlanan küçük bir fikir kıvılcımının eğitim ve kararlılıkla nasıl sürdürülebilir bir girişime dönüştüğünü gösteriyor. Ahıskalı hem yerel kadınların yaratıcı becerilerini destekliyor hem de Bayburt'ta el sanatlarına erişimi kolaylaştırıyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ VİDEODAN İLHAM ALAN KADIN GİRİŞİMCİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜ VİDEODAN İLHAM ALAN KADIN GİRİŞİMCİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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