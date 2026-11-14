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Sosyal medyadan kripto vaadiyle 3 Milyar 200 Milyon liralık hareket tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada kripto ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan ve hesaplarında 3,2 milyar TL görülen 12 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medyadan kripto vaadiyle 3 Milyar 200 Milyon liralık hareket tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Operasyon ve gözaltılar

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçip dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda hesaplarında 3 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detayları:

Yürütülen soruşturmada görev alan birimler, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalıştı; sahadaki operasyonları ise Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla vatandaşları yatırım, finans ve kripto alanında yüksek getiri vaatleriyle hedef aldıkları belirlendi.

Aklama yöntemi ve tespitler:

Soruşturma kapsamında tespit edilen yöntemler arasında, usulsüz elde edilen suç gelirlerinin "yatırım, finans ve kripto danışmanlığı" adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklanması yer aldı. Ekipler, bu yapıların finansal hareketlerini izleyerek hesaplarda yoğun para transferleri olduğunu raporladı.

Resmi açıklama ve değerlendirme:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşları mağdur eden suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı ve operasyona katılan birimler tebrik edildi. Kurumlar, benzer suç örgütlerine karşı takip ve soruşturmaların devam edeceğini bildirdi.

Hesaplarında 3 Milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Hesaplarında 3 Milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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