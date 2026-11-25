Sosyal medya tuzağı ormanlık alanda çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden kurulan iletişimle mağdurları tuzağa düşüren bir şantaj çetesini takibe aldı. Yapılan çalışmada, ormanlık alanda buluştukları kişileri tehdit ve şantaj yoluyla gasp ettikleri belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

Suç yöntemi ve mağdurlar:

Soruşturmaya göre çete, sosyal medya üzerinden bir kadın aracılığıyla anlaşma sağladıkları kişileri ormanlık alana çağırdı. Mağdurlar, kadınla birlikte otururken sözde eş ve akrabaları olduğunu iddia eden diğer şüphelilerce silah zoruyla tehdit edildi. Şüphelilerin, ele geçirdikleri görüntüleri kullanarak mağdurları şantajla sindirdikleri, bu yolla müşterilerin internet bankacılığı hesaplarını boşalttıkları, kredi çektirdikleri ve kredi kartından harcama yaptırdıkları tespit edildi.

Operasyonun seyri ve soruşturmanın durumu:

Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı yönteme ilişkin toplam 7 farklı olay olduğunu belirledikleri soruşturma kapsamında şüphelileri yine ormanlık alanda suçüstü yakaladı. Operasyonun ardından şüphelilerin adli ve idari işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

ANKARA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GASP BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇETEYE YÖNELİK YAPILAN SUÇÜSTÜ OPERASYONDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.