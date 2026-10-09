Sosyal medyadan yayılan yarış videoları aday sürücülere pahalıya patladı

Olayın başlaması:

Aydın’ın Efeler ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve araçların yarıştığı görülen görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Görüntülerdeki iki araç ve sürücü tespit edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından işlem yapıldı.

uygulanan cezalar ve hukuki dayanak:

Yapılan işlemlerde sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 70/5 maddesi çerçevesinde, kara yolu üzerinde yarış yapmak suçundan idari yaptırım uygulandı. Sürücülere toplam 46 bin TL idari para cezası kesildi, araçlar otoparka çekilerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Görüntülerdeki kişilerin aday sürücü olduğu belirlenmiş olup, mevzuat gereği bu kişilerin sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi. İşlemler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

trafik güvenliği ve sosyal medyanın rolü:

Sokak yarışları, katılımcıların yanı sıra çevredeki yayalar ve diğer sürücüler için de ciddi tehlike oluşturur. Sosyal medyada yayılan görüntüler, yetkililerin olayları tespit edip sorumlulara ulaşmasında önemli bir kaynak oldu.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin süreceğini ve bu tür paylaşımlar tespit edildiğinde idari para cezası, araç meni ve ehliyet iptali gibi yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SOSYAL MEDYADA ARAÇLARIN YARIŞ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN POLİS EKİPLERİ, İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAM 46 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULARKEN, ARAÇLARI 60 GÜN TRAFİKTEN MEN ETTİ.