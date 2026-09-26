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Sosyal medyanın ilgisini çeken Salah taşı etrafındaki tabela ve bank bir gecede kayboldu

Kurtdere Yaylası'nda Mohamed Salah'ın oturduğu taşın yanına asılan tabela ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin koyduğu bank bir gecede ortadan kayboldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sosyal medyanın ilgisini çeken Salah taşı etrafındaki tabela ve bank bir gecede kayboldu

Salah taşı çevresinde gece kaybolan tabela ve bank

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırlarındaki Kurtdere Yaylası ziyaretinde oturduğu taşın fotoğrafını paylaşmasının ardından bölge sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Fotoğraf sonrası taş, ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için uğradığı bir nokta haline gelirken, yaylaya gelen kişi sayısında artış yaşandı.

bölgeye yerleştirilen tabela ve bank:

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından bir futbolsever tarafından bölgeye "Salah Yaylası" yazılı tabela asıldı. Ziyaretçilerin rahat fotoğraf çekebilmesi için de Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından taşın yakınına bir bank konuldu. Ancak sabah gelen vatandaşlar, daha önce taşın yanında bulunan tabela ve bankın yerinde olmadığını fark etti.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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