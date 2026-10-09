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Sosyal medyanın 'Zavadak'ı Zafer Partisi'ne katıldı

Manavgat'taki 2020 kazası sonrası 'Zavadak' olarak tanınan Bekir Varol, Antalya'da Zafer Partisi'ne katıldı; Ümit Özdağ rozet takıp Ankara'ya davet etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 18:55

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Sosyal medyanın 'Zavadak'ı Zafer Partisi'ne katıldı

Bekir Varol'un Zafer Partisi'ye katılımı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2020 yılında alkollü araç kullandığı kazayla gündeme gelen ve sosyal medyada "Zavadak" lakabıyla tanınan Bekir Varol, Zafer Partisi'ne üye oldu. Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya ziyaretinde Varol'a parti rozetini kendi eliyle taktı.

Özdağ'ın rozet takma anı ve daveti:

Ümit Özdağ, üye töreninde Varol'a rozet takarken onu Ankara'ya davet etti ve "Ankara'ya gel de seninle bir video çekelim" dedi. Özdağ'ın bu daveti, Varol'un parti içindeki ilk görünürlüğünü perçinledi.

'Zavadak' lakabının kaynağı:

Bekir Varol, 15 Mart 2020 tarihinde Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde kendine has sözleriyle dikkat çekmişti. O görüntülerde Varol, karşı araç sürücüsüne şunları söylemişti: "Corona’dan mı kaçıyordun? Aam beni çarptı zavadak çarptı, ben de o heyecanla vardım gittim köye doğru. Şorda durdum baktım teker de yok arabada. Ehliyeti kavardım gittim baktım teker de yok. Ben sarhoşum suçluyum da, şu anda kanunen o suçlu. Devletin ışıklarına uymayan o, benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ven varıp gidip evimde şimdi yatır olacaktım"

Varol'un partiye katılımı ve Özdağ'ın daveti, geçmişteki olaylarla hatırlanan bir ismin siyasi bir alana adım atması olarak yorumlandı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 2020 YILINDA YAŞANAN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN &quot;ZAVADANAK&quot; SÖZÜYLE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 2020 YILINDA YAŞANAN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN "ZAVADANAK" SÖZÜYLE SOSYAL MEDYADA TANINAN BEKİR VAROL, ZAFER PARTİSİ’NE ÜYE OLDU. ANTALYA’YI ZİYARET EDEN ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ, VAROL’A PARTİ ROZETİNİ KENDİ ELİYLE TAKTI. ÖZDAĞ, VAROL’A, "ANKARA’YA GEL DE SENİNLE BİR VİDEO ÇEKELİM" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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