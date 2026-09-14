sosyal medyayı araç edinen yapılara geniş çaplı operasyon: 48 ilde 1.008 şüpheli hakkında işlem

Operasyonun kapsamı ve koordinasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, yeni nesil organize suç örgütlerinin yapılanmalarını hedef alan geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bakan Mustafa Çiftçi talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları öncülüğünde yürütülen çalışmalara; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimlerinin istihbarî ve teknik destekleri sağlandı. Eş zamanlı operasyonlar kapsamında toplam 1.008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun yürütüldüğü iller:

Çalışmalar, Denizli’nin de aralarında bulunduğu 48 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonun düzenlendiği iller şunlardır: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

İncelemelerde öne çıkan bulgular:

Soruşturmada elde edilen veriler, şüphelilerin iletişim ve sosyal medya platformlarını örgütsel amaçlarla sistematik şekilde kullandığını gösterdi. Yapılan analizlerde, gruplar üzerinden tetikçi temini veya kendilerini tetikçi olarak konumlandırmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarında tehdit, hakaret ve suç ile suçluyu övücü içeriklerin yayıldığı, örgüt propagandası yapıldığı ve örgütsel faaliyetlerin bu mecralar aracılığıyla görünür hâle getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

İncelemeler, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabetin sosyal medya ortamına taşındığını; bu platformlarda suç faaliyetlerinin normalleştirilmesine ve örgütlere yeni eleman kazandırma yönünde çabaların yoğunlaştığını ortaya koydu. Soruşturmaların devam ettiği, elde edilen bulgular doğrultusunda adli süreçlerin işletileceği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. DENİZLİ’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU OPERASYONLARDA BİN 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ. ŞÜPHELİLERİN SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM PLATFORMLARI ÜZERİNDEN TETİKÇİ TEMİNİ, TEHDİT, HAKARET, ÖRGÜT PROPAGANDASI VE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YENİ ELEMAN KAZANDIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLERDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ.