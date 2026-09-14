Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medyada suç ve şiddeti özendirenlere karşı kararlı bir tutum sergileneceğini belirtti.

Sanal aleme müdahale:

Çiftçi, "sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz" diyerek, ekranların arkasına saklanıp gençleri zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacaklarını vurguladı.

Emniyetin rolü ve operasyonlar:

Bakan, sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırılmadıysa yeni nesil suç şebekelerine de sanal ortamda adım attıkları her yerde müdahale edileceğini; hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar devletin eli ve nefesinin üzerlerinde olacağını kaydetti. Çiftçi ayrıca kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

Bakan Çiftçi: "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz"