Sosyal uyum programıyla ailelere düzenli nakit ve eğitim desteği sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Bakanlık arasındaki protokol töreninde, yabancılara yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programını daha kapsamlı bir yapılanmayla sürdüreceklerini duyurdu. Bakan Göktaş, iki ayrı projenin tek çatı altında birleştirilmesiyle, ihtiyaç sahibi yabancı ailelerin temel ihtiyaçları ve çocukların eğitimi için daha etkin destek sağlanacağını belirtti.

Programın yapısı ve hedefleri:

Törene ilişkin konuşmasında Göktaş, Avrupa Birliği’nin sağladığı mali desteğin kırılgan hanelere ulaştırılmaya devam edeceğini, düzenli nakit ödemelerle ailelerin gıda, barınma ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca okula düzenli devam eden çocuklara yönelik desteklerin sürdürüleceği, okula devamsızlık tespit edildiğinde nedeninin yerinde araştırılarak gerektiğinde koruma hizmetlerinin devreye sokulacağı vurgulandı.

Göktaş, söz konusu programın 2016'dan beri yürütülen çalışmaların üzerine inşa edildiğini ve Türk Kızılay ile sahadaki iş birliğinin kesintisiz devam edeceğini söyledi. Program, sosyal koruma ile eğitim arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, topluma uyum süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sistem, saha çalışmaları ve elde edilen sonuçlar:

Bakan, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını toplumun omurgası olarak tanımladı ve Sahada yürütülen çalışmaların yaygınlığına dikkat çekti. Hizmetlerin hızlı, adil ve şeffaf biçimde sunulmasını sağlayan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından iyi uygulama örneği gösterildiğini belirtti. Sahadaki değişimi izlemek üzere kurulan İzleme Birimi sayesinde ihtiyaçlar derinleşmeden müdahale edildiği ifade edildi.

Bakanlığın saha ekipleri ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla sürdürülen tespit ve destek çalışmalarının somut sonuçları da paylaşıldı: son bir yıl içinde 35 bini aşkın hane tespit edilip, 19 bini aşkın hanenin hayatına doğrudan dokunuldu. Sosyal risk haritaları ile bölgesel ihtiyaçlar önceden belirlenerek hizmetler devreye alınıyor; çocuklar, kadınlar, engelli ve yaşlı bireyler gibi farklı grupların hassasiyetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

Bakan Göktaş, eğitimin bir çocuğun hayatını ve dolayısıyla bir kuşağın kaderini değiştirebileceğini vurgulayarak, atılacak imzaların bu hikayenin ilk satırları olduğunu söyledi. Konuşmasını programın ülke, aileler ve çocuklar için hayırlı olmasını dileyerek sonlandırdı ve Avrupa Birliği ile Türk Kızılay başta olmak üzere sahada çalışan ekiplerin emeğine teşekkür etti.

Not: Program, sosyal yardım ve eğitimi aynı potada birleştiren bir model olarak tasarlanmış; Bakanlığın hedefi, Aile ve Nüfus 10 Yılı perspektifinde ailenin refahını ve çocukların geleceğini politikaların merkezinde tutmaya devam etmektir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "DÜZENLİ NAKİT DESTEKLERLE AİLELERİN GIDA, BARINMA EĞİTİM GİBİ TEMEL İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ. BÖYLECE AİLELERİ TEMEL İHTİYAÇLARI NOKTASINDA DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" DEDİ.