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söyleşide 'keşke' üzerinden tarih, kaynak ve eğitim tartışıldı

Bandırma Kitap Günleri'nde Sema Soykan, 'Keşke' üzerinden Osmanlı'nın son dönemi, kaynak eleştirisi ve Köy Enstitüleri'nin kapanışını tartıştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

söyleşide 'keşke' üzerinden tarih, kaynak ve eğitim tartışıldı

etkinlik ve buluşma:

Bandırma’da bu yıl 8'incisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri kapsamında yazar Sema Soykan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen söyleşide okuyucularla bir araya geldi.

kitap çerçevesinde tarih tartışması:

Soykan, okumalarında merkezde tuttuğu romanı 'Keşke' üzerinden tarih yazımına dair değerlendirmeler yaptı. Konuşmasında Osmanlı’nın son dönemine dair anlatıların nasıl inşa edildiğini ve metinlerin yorum yüküne nasıl açık olduğunu ele aldı; tarihçiliğin temelinde farklı kaynakların karşılaştırmalı okunmasının yer alması gerektiğini vurguladı.

kaynak eleştirisi ve seyyah anlatımları:

Yabancı kaynaklara eleştirel bakışın önemine dikkat çeken Soykan, bazı seyyahların yalnızca gözlemlerini aktarmadığını, kendi yorumlarını eserlerine yansıttığını belirtti. Ayrıca bazı yabancı yazarların Osmanlı topraklarını görmeden birbirlerinin yapıtlarından yararlanarak Osmanlı ve harem hakkında eserler kaleme aldıklarına işaret ederek, tek bir kaynağa bağlı kalmanın sakıncalarını anlattı.

propaganda ve kurguya belge aktarımı:

Soykan, propaganda mekanizmalarının toplumları ve ülkeleri yönlendirmede güçlü bir araç olduğuna dikkat çekti. Tartışmada ulaştığı tarihî belgeleri roman kurgusuna dahil ederek okuyucuya farklı kaynaklardan beslenen bilgi sunmaya çalıştığını ifade etti.

köy enstitüleri ve tarihî değerlendirme:

Söyleşide Köy Enstitülerinin eğitim anlayışı ve kapanış süreci de ele alındı. Soykan, geçmişin doğru anlaşılması için tarihî olayların farklı kaynak ve belgeler ışığında değerlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Programın sonunda Sema Soykan, katılımcılar için kitaplarını imzaladı ve okuyucularla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

SEMA SOYKAN, BANDIRMA KİTAP GÜNLERİ’NDE &quot;KEŞKE&quot;Yİ ANLATTI

SEMA SOYKAN, BANDIRMA KİTAP GÜNLERİ’NDE "KEŞKE"Yİ ANLATTI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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