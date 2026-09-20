söyleşide 'keşke' üzerinden tarih, kaynak ve eğitim tartışıldı

etkinlik ve buluşma:

Bandırma’da bu yıl 8'incisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri kapsamında yazar Sema Soykan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen söyleşide okuyucularla bir araya geldi.

kitap çerçevesinde tarih tartışması:

Soykan, okumalarında merkezde tuttuğu romanı 'Keşke' üzerinden tarih yazımına dair değerlendirmeler yaptı. Konuşmasında Osmanlı’nın son dönemine dair anlatıların nasıl inşa edildiğini ve metinlerin yorum yüküne nasıl açık olduğunu ele aldı; tarihçiliğin temelinde farklı kaynakların karşılaştırmalı okunmasının yer alması gerektiğini vurguladı.

kaynak eleştirisi ve seyyah anlatımları:

Yabancı kaynaklara eleştirel bakışın önemine dikkat çeken Soykan, bazı seyyahların yalnızca gözlemlerini aktarmadığını, kendi yorumlarını eserlerine yansıttığını belirtti. Ayrıca bazı yabancı yazarların Osmanlı topraklarını görmeden birbirlerinin yapıtlarından yararlanarak Osmanlı ve harem hakkında eserler kaleme aldıklarına işaret ederek, tek bir kaynağa bağlı kalmanın sakıncalarını anlattı.

propaganda ve kurguya belge aktarımı:

Soykan, propaganda mekanizmalarının toplumları ve ülkeleri yönlendirmede güçlü bir araç olduğuna dikkat çekti. Tartışmada ulaştığı tarihî belgeleri roman kurgusuna dahil ederek okuyucuya farklı kaynaklardan beslenen bilgi sunmaya çalıştığını ifade etti.

köy enstitüleri ve tarihî değerlendirme:

Söyleşide Köy Enstitülerinin eğitim anlayışı ve kapanış süreci de ele alındı. Soykan, geçmişin doğru anlaşılması için tarihî olayların farklı kaynak ve belgeler ışığında değerlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Programın sonunda Sema Soykan, katılımcılar için kitaplarını imzaladı ve okuyucularla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

SEMA SOYKAN, BANDIRMA KİTAP GÜNLERİ’NDE "KEŞKE"Yİ ANLATTI