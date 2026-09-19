Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Spil Dağı'nda gün doğumuyla harekete davet

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 109 kişiyi Spil Dağı'nda düzenlenen gün doğumu yürüyüşünde bir araya getirdi ve doğayı ön plana çıkardı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Spil Dağı'nda gün doğumuyla harekete davet

Gün doğumu yürüyüşü:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğaseverleri Spil Dağı'nda bir araya getirdi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe toplam 109 kişi katıldı. Etkinlik, kent sakinlerini fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve Manisa'nın doğal güzelliklerini öne çıkarmak amacıyla planlandı.

Yürüyüş, Spil Milli Parkı At Alanı Mevkii'nden başladı. Katılımcılar, rota boyunca doğal alanları izleyerek ve kulüplerin desteğiyle Bayrak Tepe'ye doğru ilerledi. Etkinlikte, Anemon ve Saruhanbey doğa sporları kulüpleri de destek verdi ve yürüyüşün güvenli, düzenli biçimde tamamlanmasına katkı sağladı.

Manzara ve mola anı:

Bayrak Tepe'ye ulaşıldığında katılımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte Manisa manzarasını izledi. Manzara eşliğinde verilen molada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ikramlarla çay ve kahveler sunuldu; katılımcılar dinlenme ve sohbet imkânı buldu.

Katılımcı geri bildirimleri ve amaç:

Etkinliğe katılan vatandaşlar yürüyüşün hem keyifli hem verimli geçtiğini belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca benzer etkinliklerle kent sakinlerini hareketli yaşama teşvik etmeye ve Manisa'nın doğal ile turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DOĞASEVERLERİ SPİL DAĞI&#039;NDA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DOĞASEVERLERİ SPİL DAĞI'NDA BULUŞTURDU. DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN "GÜN DOĞUMU YÜRÜYÜŞÜ"NE 109 KİŞİ KATILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı