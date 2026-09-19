Spil Dağı'nda gün doğumuyla harekete davet

Gün doğumu yürüyüşü:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde doğaseverleri Spil Dağı'nda bir araya getirdi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe toplam 109 kişi katıldı. Etkinlik, kent sakinlerini fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve Manisa'nın doğal güzelliklerini öne çıkarmak amacıyla planlandı.

Yürüyüş, Spil Milli Parkı At Alanı Mevkii'nden başladı. Katılımcılar, rota boyunca doğal alanları izleyerek ve kulüplerin desteğiyle Bayrak Tepe'ye doğru ilerledi. Etkinlikte, Anemon ve Saruhanbey doğa sporları kulüpleri de destek verdi ve yürüyüşün güvenli, düzenli biçimde tamamlanmasına katkı sağladı.

Manzara ve mola anı:

Bayrak Tepe'ye ulaşıldığında katılımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte Manisa manzarasını izledi. Manzara eşliğinde verilen molada, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ikramlarla çay ve kahveler sunuldu; katılımcılar dinlenme ve sohbet imkânı buldu.

Katılımcı geri bildirimleri ve amaç:

Etkinliğe katılan vatandaşlar yürüyüşün hem keyifli hem verimli geçtiğini belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca benzer etkinliklerle kent sakinlerini hareketli yaşama teşvik etmeye ve Manisa'nın doğal ile turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DOĞASEVERLERİ SPİL DAĞI'NDA BULUŞTURDU. DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE DÜZENLENEN "GÜN DOĞUMU YÜRÜYÜŞÜ"NE 109 KİŞİ KATILDI.