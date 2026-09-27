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Spil eteklerinde ortak temizlikle kent dokusu korundu

Manisa Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri Spil Dağı eteklerindeki Mevlevihane yolunda kapsamlı temizlik yaparak atıkları ve otları topladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Spil eteklerinde ortak temizlikle kent dokusu korundu

Spil eteklerinde kapsamlı temizlik çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle Spil Dağı eteklerinde yer alan ve Manisa Mevlevihanesi ile Spil Dağı Milli Parkı’na ulaşım sağlayan güzergâhta kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı, bölgenin estetik görünümünü düzeltmek ve ziyaretçilere daha temiz bir ortam sunmaktı.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama:

Ekipler cadde üzerindeki kaldırımları yıkayarak temizledi, yol kenarlarında ve Spil Dağı eteklerinde biriken otları temizledi ve çevreye bırakılan atıkları topladı. Çalışmalar sırasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ile ilçe belediyelerinin şube müdürleri de çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan müdahaleler, bölgenin hem peyzaj bütünlüğünü hem de kullanım kalitesini artırmayı hedefledi.

Güzergâhın önemi ve koruma gereği:

Tarihi Manisa Mevlevihanesi ile kentin önemli doğal alanlarından Spil Dağı Milli Parkına giden bu güzergâh hem kent sakinleri hem de kente gelen ziyaretçiler için önemli bir rota oluşturuyor. Ancak yol boyunca gelişigüzel bırakılan atıklar ve düzensiz bitki örtüsü, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin görünürlüğünü azaltabiliyor. Bu nedenle yapılan temizlik, sadece görünüşü düzeltmekle kalmayıp alanın korunmasına da katkı sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürülmesinin planlandığını ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin bu tür müdahalelerde belirleyici olduğunu vurguladı. Ayrıca yürütülen çalışmanın, bölgenin turizm potansiyelini ve rekreatif kullanımını olumlu etkilemesi hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşlara da çevre duyarlılığı çağrısında bulunarak, özellikle Spil Dağı etekleri gibi hassas alanlara çöp bırakılmaması, atıkların uygun noktalara bırakılması gerektiğini hatırlattı. Bu tür katkıların, yapılan temizlik çalışmalarının kalıcı etkiler yaratmasına yardımcı olacağı belirtildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE YUNUSEMRE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE SPİL...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE YUNUSEMRE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE SPİL DAĞI ETEKLERİNDE YER ALAN VE MANİSA MEVLEVİHANESİ İLE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI’NA ULAŞIM SAĞLAYAN GÜZERGAHTA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI. ÇALIŞMA İLE BÖLGENİN DAHA TEMİZ, DÜZENLİ VE BAKIMLI BİR GÖRÜNÜME KAVUŞMASI SAĞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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