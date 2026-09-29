SPK'den TRHOL odaklı soruşturmada 37 kişi için suç duyurusu ve iki yıllık işlem yasağı

SPK kararının ana hatları:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurulun kararına ilişkin duyuru, 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı bültende yer aldı.

kararın kapsamı:

SPK, suç duyurusunda bulunan 37 kişi ile birlikte Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, TRHOL pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Kararda işlem yasağının kapsamı ve süresi açıkça belirtildi.

lisans iptalleri ve etkin pişmanlık:

Kurul ayrıca, suç duyurusu kararı verilen kişilerden 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti. Bu tedbir, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği çerçevesinde alındı. Bültende yer alan açıklamaya göre, hakkında 107/1 kapsamında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için Kurul kararından itibaren 15 gün içinde, elde edilen veya elde edilmesine sebep olunan menfaatin iki katı tutarı olmak üzere 500 bin liradan az olmamak üzere bir bedeli Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına yatırmaları ve ilgili belgeleri aynı süre içinde SPK’ya iletmeleri gerekiyor.

suç duyurusunda adı geçenler:

SPK’nın suç duyurusu kararında yer alan isimler şöyle: Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldün Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıcalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yariz ve Sezai Bekgöz.

SPK, TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG AŞ (TRHOL) PAY PİYASASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÜRÜTTÜĞÜ İNCELEME SONUCUNDA 37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERDİ.