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Split'te maç öncesi gerilim: 57 kişi gözaltına alındı

Split'te Hajduk ile Ajax taraftarları arasındaki çatışmada 57 kişi gözaltına alındı; önceki gece 32 kişi yakalandı, polis denetimlerini artırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Split'te maç öncesi gerilim: 57 kişi gözaltına alındı

Split'te taraftar çatışması ve 57 gözaltı

Hırvatistan'ın Split kentinde UEFA Konferans Ligi öncesi Hajduk Split taraftarları ile Ajax taraftarları arasında çıkan çatışmada 57 kişi gözaltına alındı. Olay, şehir merkezinde ve sahile açılan yollarda kargaşaya yol açtı.

Olayın gelişimi:

Polis koruması altındaki Ajax taraftarlarına Hajduk'un Torcida grubuna mensup yaklaşık 150 kişinin saldırdığı bildirildi. Çatışma sırasında meşaleler atıldı; güvenlik güçleri sahile çıkan yolları kapatarak olayın yayılmasını engellemeye çalıştı. Yetkililer, müdahalelerle kamu düzeninin yaklaşık 15 dakika içinde yeniden sağlandığını açıkladı.

Önceki gece ve güvenlik önlemleri:

Maç öncesindeki gerginlik, bir önceki gece de kendini göstermiş; polis salı gecesi toplam 32 kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişilerden 19'unun yabancı, 13'ünün Hırvat vatandaşı olduğu belirtilirken, bazı taraftarların üzerinde bıçak, taş, yanıcı maddeler, boks eldivenleri ve fiziksel çatışmada kullanılabilecek diğer malzemeler tespit edildi. Yeni çatışma riskini azaltmak için polis, taraftar gruplarının toplandığı bölgelerde denetimleri artırma kararı aldı.

Hırvatistan’ın Split kentinde Hajduk Split taraftarı yaklaşık 150 kişi, Hollanda ekibi Ajax...

Hırvatistan’ın Split kentinde Hajduk Split taraftarı yaklaşık 150 kişi, Hollanda ekibi Ajax taraftarlarıyla çatışması sonucu 57 kişi gözaltına alındı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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