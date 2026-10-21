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Spor ve diyete rağmen görülen meme büyümesi jinekomasti işareti olabilir

Spor ve diyetle kontrol altına alınamayan erkeklerde meme büyümesi jinekomastiye işaret edebilir; hormonlar, ilaçlar veya hastalıklar araştırılmalı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Spor ve diyete rağmen görülen meme büyümesi jinekomasti işareti olabilir

Jinekomasti nedir ve kimleri etkiler:

Erkeklerde meme dokusunun normalden fazla büyümesi olarak tanımlanan jinekomasti, yalnızca estetik kaygı yaratmakla kalmayıp bireyin özgüvenini ve sosyal yaşamını da etkileyebilir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlkay Şamil Beydilli, spor ve diyetle düzelmeyen meme büyümelerinde altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu tablo ergenlik döneminde görülebileceği gibi ileri yaşlarda da hormonal değişimlere bağlı gelişebiliyor. Bazı vakalarda kendiliğinden gerileme görülebilirken, kalıcı olan durumlar yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Nedenleri ve ayırıcı tanı:

Her meme büyümesi fazla kiloya bağlanmamalıdır; çünkü görünüm yağ dokusu artışından ziyade meme bezinin büyümesi ile ilişkili olabilir. Op. Dr. Beydilli, hormonal dengesizlikler, kullanılan ilaçlar veya endokrin hastalıkların jinekomastiyle ilişkili olabileceğini belirterek, büyümenin nedeninin tespitinin tedavi planını belirlemede kritik olduğunu söylüyor.

Bu nedenle hekim değerlendirmesi; şikâyet süresi, hastanın yaşı ve dokunun yapısı göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Sadece kilo kontrolüne odaklanmak hatalı yönlendirmelere yol açabilir.

Tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşım:

Tedavi gerekliliği; hastanın şikâyetleri, meme dokusunun dağılımı ve altta yatan nedenlere göre kararlaştırılır. Ergenlik döneminde izleme yaklaşımı uygun olabileceği gibi, kalıcı ve yaşam kalitesini düşüren olgularda cerrahi seçenekler değerlendirilir.

Ameliyat tekniği dokunun özelliklerine göre seçilir: bazı olgularda liposuction ile fazla yağ dokusu giderilebilir; meme bezinin belirgin olduğu durumlarda ise cerrahi doku çıkarılması gerekebilir. Gerektiğinde her iki yöntem birlikte uygulanır.

Genel anestezi altında yapılan işlem genellikle yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Küçük cerrahi kesiler sonrasında iz oluşabilir; bu izler zamanla daha az belirgin hale gelebilir.

İyileşme süreci ve riskler:

İyileşme, uygulanan yönteme ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Ameliyat sonrası ilk günlerde hafif ağrı ve ödem görülebilir; uygun koşullarda hastalar genellikle 4-5 gün içinde iş yaşamına dönebilmektedir.

Operasyon sonrası ilk dört hafta destekleyici medikal korse kullanılması önerilir ve yaklaşık bir ay boyunca ağır kaldırma ile yoğun fitness aktivitelerinden kaçınılmalıdır. Göğüs bölgesinin son şeklini alması ise yaklaşık 4-5 ay sürebilir.

Her cerrahi işlemde olduğu gibi jinekomasti ameliyatında da enfeksiyon, kanama ve asimetrik görünüm gibi riskler mevcuttur. Başarılı bir sonuç için doğru hasta seçimi, kişiye uygun cerrahi planlama ve ameliyat sonrası önerilere uyum önem taşır.

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. İLKAY ŞAMİL BEYDİLLİ

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. İLKAY ŞAMİL BEYDİLLİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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