Spor yaparken kalp krizi geçiren başçavuş Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı içinde bulunan spor alanında dün gece yaşanan olayda, vatandaşlar parkta hareketsiz yatan bir kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde kişinin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay (52) olduğu tespit edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından başçavuş ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müdahale süreci ve görev yeri:

Baba olduğu ve iki çocuk sahibi olduğu belirtilen Ay'ın, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı kaydedildi. Vefatı hem mesai arkadaşlarını hem de memleketi Aksaray'ı derin bir üzüntüye boğdu.

Tören ve defin:

Başçavuş Ay'ın naaşı, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen askeri tören sonrası Ay'ın naaşı Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ve jandarma ile sağlık ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kayıt altına alınırken, yetkililer acele tıbbi müdahalelerin başarılı olamadığını bildirdi. Geriye, görev yaptığı kurumda ve ailesinde büyük bir üzüntü bırakan anılar kaldı.

KOCAELİ DE SPOR YAPTIĞI SIRADA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN JANDARMA ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ İBRAHİM AY MEMLEKETİ AKSARAY’DA DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENİN ARDINDAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ.