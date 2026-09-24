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Spora tutunarak yeniden ayağa kalktı: 8 ay tavanı izledi ama vazgeçmedi

Yozgatlı eski milli sporcu Sefa Kayaalp, 2,5 yıl önceki kaza sonrası 8 ay boyunca yatakla mücadele etti; kolunda platinlere rağmen antrenörlüğe döndü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Spora tutunarak yeniden ayağa kalktı: 8 ay tavanı izledi ama vazgeçmedi

Spora tutunarak yeniden ayağa kalktı: 8 ay tavanı izledi ama vazgeçmedi

Yozgat’ta yaşayan eski milli sporcu Sefa Kayaalp, 2 buçuk yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştı ancak antrenörlük ve spora bağlılığını korudu. Kafatası travması ve beyin kanaması geçiren, koluna platinler takılan 30 yaşındaki Kayaalp, iyileşme sürecinde de ilk sorusunun hep spora dönüp dönemeyeceği olduğunu söylüyor.

Kazadan sonra tedavi ve süreç:

Kayaalp, yaşadığı dönemi anlatırken "Kafada travma ve beyin kanaması geçirdim. Ameliyatlar sonrası narkoz etkisindeyken anneme ve kardeşlerime sürekli 'Spora tekrar dönebilecek miyim' diye soruyormuşum." diyor. 8 ay boyunca sadece tavanı izleyerek kıpırdamadan yattım. Ameliyatlar nedeniyle kolunda platinler bulunuyor, fakat bunun kendisini yıldırmadığını vurguluyor.

Sporun aile ve toplum mesajı:

Profesyonel olarak 6 yıldır vücut geliştirme ve fitness ile ilgilenen Kayaalp, iyileşir iyileşmez salonuna dönerek öğrencilerine ve mesleğine sarıldı. "Kolumda platinler var ancak mesleğimi ve sporu çok sevdiğim için vazgeçmedim. Benim bağımlılığım spor." sözleri tutkusu ve kararlılığını özetliyor.

Ayrıca milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kuzeni olan Sefa Kayaalp, sporun ailede bir miras olduğunu belirtiyor ve ailelere çağrıda bulunuyor: "Bizim ruhumuzda hep spor var. Ailelere sesleniyorum; lütfen evlatlarınızı spordan alıkoymayın."

Kendisi, 65 yaşındaki amcalar ve 50-55 yaşındaki ablalar için özel dersler verdiğini; üniversitelerde çalışmalar ve sempozyumlar planladıklarını söyledi. Kayaalp, "Sağlığımız varken elverişliyken spora yönelelim. Gençlerimiz spora heves etsinler. Devletimiz spor konusunda gereken şeyleri uyguluyor. Benim vatan borcum sporda" diyerek gençlere ilham vermeyi sürdürüyor.

Sağlığı elveren herkesin genç yaşta spora yönelmesi gerektiğini tekrarlayan Kayaalp, hem kişisel deneyimi hem de eğitmen kimliğiyle sporun fiziki ve ruhsal iyileştirici gücünü göstermeye devam ediyor.

YOZGAT&#039;TA ESKİ MİLLİ SPORCU SEFA KAYAALP, 2 BUÇUK YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI...

YOZGAT'TA ESKİ MİLLİ SPORCU SEFA KAYAALP, 2 BUÇUK YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI YAŞADIĞI AĞIR SAĞLIK SORUNLARINA VE SAKAT KALMA RİSKİNE RAĞMEN SPORDAN KOPMADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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