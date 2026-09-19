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Sporda sağlık omurgası: BURTOM Nilüfer BUGES'in Berlin yolculuğunda sağlık sponsoru

BURTOM Sağlık Grubu, Almanya'daki Goalball Şampiyonlar Ligi Finalleri'nde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü'nün resmi sağlık sponsoru oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sporda sağlık omurgası: BURTOM Nilüfer BUGES'in Berlin yolculuğunda sağlık sponsoru

Sporda sağlık omurgası: BURTOM Nilüfer BUGES'in Berlin yolculuğunda sağlık sponsoru

BURTOM Sağlık Grubu, sosyal sorumluluk ve spor yaklaşımını birleştirerek, Almanya'da düzenlenen Goalball Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne katılan Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES)'ün resmi sağlık sponsoru oldu.

Anlaşmanın kapsamı:

Anlaşma kapsamında BURTOM Sağlık Grubu, sporcuların şampiyona öncesi kapsamlı sağlık taramalarını ve hazırlık sürecindeki tıbbi ihtiyaçların planlanmasını üstlendi. Organizasyon süresince ortaya çıkabilecek sağlık süreçlerinin takibi ve gerekli tetkiklerin yürütülmesi de sponsorluk paketinin temel unsurları arasında yer aldı.

Sağlık ve sporun kesişimi:

Bursa takımlarını ve uluslararası arenada mücadele eden sporcuları desteklemeyi sürdüren kurum yetkilileri, sağlık ile sporun ayrılmaz bir bütün olduğu vurgusunu yaptı. Yetkililer, engelli bireylerin spora kazandırılmasının ve uluslararası başarılar elde etmelerinin toplumsal kalkınma açısından önem taşıdığını belirtti.

Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) Başkanı Mutlu Aydın, sağlık sponsorluğundan duydukları memnuniyeti dile getirerek BURTOM Sağlık Grubu'na teşekkür etti ve bu desteğin sporcuların moral ve motivasyonunu yükselttiğini ifade etti.

Aydın, "Goalball Şampiyonlar Ligi’ne, Türkiye’den ilk defa 2025 yılında Türkiye Şampiyonu olarak katılan Nilüfer BUGES, grup aşamasını üçüncü bitirip bronz madalya alarak ilk defa finallere kalan Türk takımı olarak da tarihe geçmiştir. 2026 yılında ise Sırbistan’da yapılan eleme müsabakalarında Türkiye Şampiyonu ekibimiz, grup aşamasında final oynayan ilk Türk takımı olma özelliğini de kimseye kaptırmadan gümüş madalya kazanarak Berlin’de yapılacak finallere katılma hakkı elde etti. Bu başarıyla da şampiyonlar ligi finallerine üst üstte kalan ilk Türk takımı olarak bir başka başarıya da imza attık" dedi.

Bu iş birliği, hem Nilüfer BUGES'in performans hazırlığını hem de sporcuların sağlık güvenliğini önceliklendiriyor. BURTOM'un sağladığı tıbbi destekler, kulübün uluslararası temsil kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

BURTOM SAĞLIK GRUBU, SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI VE SPORA VERDİĞİ DEĞER DOĞRULTUSUNDA DESTEK...

BURTOM SAĞLIK GRUBU, SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI VE SPORA VERDİĞİ DEĞER DOĞRULTUSUNDA DESTEK HALKASINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEREK, ALMANYA’DA YAPILAN GOALBALL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALLERİ’NE KATILAN NİLÜFER GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ’NÜN RESMİ SAĞLIK SPONSORU OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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