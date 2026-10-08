Sporla elde ettikleri başarıyı üniversiteye taşıdılar

Başarıyı eğitimle birleştiren iki isim

YayTanSay Spor Kulübü sporcuları Dudu Gökçe Pumak ve Esma Nur Yılmaz, spor alanındaki derecelerinin ardından üniversite eğitimine önemli bir adım attı. Kulübün disiplinli çalışması ve antrenör kadrosunun yönlendirmesiyle her iki sporcu da hem saha hem de akademide yoluna devam edecek.

dudu gökçe pumak'ın yolculuğu:

Dudu Gökçe Pumak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nü 1.'likle kazandı. Spor kariyerinde 3 kez uluslararası üçüncülük, 4 kez Türkiye şampiyonluğu, 6 kez Türkiye ikinciliği ve 4 kez Türkiye üçüncülüğü elde eden Pumak, azim, disiplin ve düzenli antrenmanın somut bir örneğini sergiledi. Bu sonuçlar, onun hem spor hem de eğitim hedeflerine güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı.

esma nur yılmaz’ın yeni adımı:

Esma Nur Yılmaz ise Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazanarak yükseköğrenime başladı. Yılmaz, sporculuk kariyerinde Türkiye üçüncülüğü ve Kayseri şampiyonluğu gibi dereceler elde etti. Bundan sonra eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüterek gelişimini sürdürecek.

kulübün yaklaşımı ve antrenörlerin rolleri:

YayTanSay Spor Kulübü'nün deneyimli antrenörleri Arzu Tan Sayan, Yavuz Sayan ve Yunus Emre Sayan, sporcuları sadece müsabakalara hazırlamakla kalmıyor; onları eğitim hayatına, disipline, sorumluluğa ve geleceğe de hazırlıyor. Kulübün bu bütüncül yaklaşımı, genç sporcuların hem sahada hem de akademide başarılı olmasını destekliyor.

Her iki sporcunun da üniversiteye adım atması, yaygın spor eğitim modellerinin ve bireysel emeğin birleşiminin sonuç verdiğini gösteriyor. Spor ve akademik hayatı dengede tutma süreci, genç atletlerin kariyer planlamasında belirleyici olacak.

YAYTANSAY SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN DUDU GÖKÇE PUMAK VE ESMA NUR YILMAZ, SPOR ALANINDAKİ ÖNEMLİ DERECELERİNİN ARDINDAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİNE BÜYÜK BİR BAŞARIYLA ADIM ATTILAR.