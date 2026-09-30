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Sporun birleştiren gücü: Konya'da Konyaspor ile Filistin Milli Takımı buluşması

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a göre sporun birleştiren gücünü gösterdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Caner Şahin

Sporun birleştiren gücü: Konya'da Konyaspor ile Filistin Milli Takımı buluşması

Konya'da saha dostluk ve dayanışma mesajı verdi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. Duran, maçın sadece sportif bir randevu olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Filistin arasında kurulan gönül köprüsünün somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Duran'ın değerlendirmesi:

Duran paylaşımında “Konya’da bu akşam sahada futboldan çok daha fazlası vardı, gönüllerimiz Filistin’leydi.” ifadelerine yer vererek organizasyonun taşıdığı manevi değere dikkat çekti. Mesajında, bu tür karşılaşmaların sporun sınırları aştığını ve insanları ortak duyguda buluşturduğunu belirtti.

Duran ayrıca “Kazanan insanlık oldu.” sözünü öne çıkararak misafir edilen Filistinli futbolculara gösterilen ilgi ve konukseverliğin altını çizdi. Yapılan paylaşımda etkinliğin, Filistin halkına uzatılan dostluk eli ve dayanışmanın bir ifadesi olduğu vurgulandı.

Maçın sembolik önemi ve liderlik vurgusu:

İletişim Başkanı açıklamasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin’in yanında durulmaya devam edileceğini belirtti. Duran, Gazze'de yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini, Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Konya'da yapılan bu buluşma, saha içinde yaşanan rekabetin ötesinde bir anlam taşıdı; karşılaşma, iki toplum arasında empati ve dayanışma zemini oluşturdu ve Duran'ın sözleriyle Konya'dan yükselen selamın Filistin'in dört bir yanına ulaşması temennisini pekiştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, &quot;KONYASPOR İLE FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI’NIN ANLAMLI BULUŞMASI...

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, "KONYASPOR İLE FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI’NIN ANLAMLI BULUŞMASI, SPORUN SINIRLARI AŞAN, İNSANLARI AYNI DUYGUDA BİRLEŞTİREN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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