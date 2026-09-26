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Staj öncesi kurye olarak çalışmaya başlayan 17 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'ta motosikletiyle forklift vinç kısmına çarpan 17 yaşındaki Yiğit Söyler, staj öncesi kurye olarak başladığı ilk günde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:58

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Staj öncesi kurye olarak çalışmaya başlayan 17 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Staj öncesi kurye olarak çalışmaya başlayan 17 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle meydana gelen kazada Yiğit Söyler (17) hayatını kaybetti. Kaza, Sanayi Mahallesi 2055. sokak üzerinde yaşandı; olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı ve sağlık müdahalesi:

Edinilen bilgiye göre, Söyler'in kullandığı 07 BVU 732 plakalı motosiklet, yol ortasında arızalandığı için duran ve tescil kaydı bulunmayan bir forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar yer aldı.

Ağır yaralanan genç için olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; Söyler, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni ve gençin çalıştığı iş:

Bugün Sarılar Mazarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Yiğit Söyler'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenden sonra genç toprağa verildi.

Öte yandan, Söyler'in Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gördüğü, daha önce staj yaptığı yerden ayrıldığı ve yeni stajına başlamadan önce 15 günlüğüne bir restoranda para biriktirmek amacıyla kurye olarak çalışmaya başladığı, kazanın ise ilk iş günü gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililerde kayıtlı bilgiler korunurken, genç yakınları ve mahalle sakinleri olayı büyük bir üzüntüyle karşıladı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE, FOLKLİFTE ÇARPARAK HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE, FOLKLİFTE ÇARPARAK HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ, YAKINLARI VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN SON YOLCULUĞA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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