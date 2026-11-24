Stamford Bridge'e dönüşün ağırlığı:

Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté, Londra'ya hareket eden takımda Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Stamford Bridge'de düzenlenen basın toplantısına katıldı. Kanté, Chelsea'de geçirdiği yılları hatırlatarak bu stadyuma rakip olarak geri dönmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Umarım bu stadyumda bulunmak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlar. Önemli olan bu maçı kazanmamız ve Şampiyonlar Ligi’nde tur atlamamız"

taraftarın rolü ve takımın hedefleri:

Kanté, taraftar yoğunluğunun kendisini şaşırttığını belirterek, "Bu kadar taraftar olacağını bilmiyordum. Bizim ihtiyacımız olan bir güç olacak. Taraftarlarımız bizi evimizde hissettirirlerse bu bizim için çok önemli olacak" sözleriyle destek beklentisini dile getirdi.

Deneyimli futbolcu, takımın hem ligde hem de Avrupa'da aynı istek ve tutkuyla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı ve iki kulvarda da eşit sonuçlar almanın önemine dikkat çekti. Basın toplantısında paylaştığı değerlendirmelerde önceliğin Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak olduğuna işaret etti.

maç bilgileri ve beklentiler:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın TSİ 23.00'te Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşılaşacak. Kanté, eski kulübünün stadyumunda oynayacak olmanın kişisel boyutunun yanında takım hedeflerine katkı sağlamayı umduğunu belirtti.

Kanté, basın toplantısında sona ilişkin olarak, burada oynayıp Fenerbahçe ile yeni ve güzel bir anı biriktirme umudunu dile getirdi. Hem saha içi performans hem de taraftar desteğinin maç sonucuna etki edecek unsurlar olduğuna dikkat çekti.

N'GOLO KANTE: "UMARIM BU STADYUMDA BULUNMAK HEDEFİMİZE ULAŞMAMIZA KATKI SAĞLAR"