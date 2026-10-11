Standı dolup taştı: Yüreğir'in Akarcalı fıstığı festivalde ilgi gördü

Yüreğir Belediyesi standı festivalde dikkat çekti

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında kurulan Yüreğir Belediyesi standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Standta özellikle Akarcalı yer fıstığı ve bu üründen hazırlanan yöresel helva öne çıktı. Belediye standı, Yüreğir'in tarımsal zenginliklerini ve yöresel tatlarını geniş kitlelere tanıtmayı hedefledi.

Akarcalı yer fıstığının tanıtımı:

Standta sergilenen ürünler arasında Akarcalı yer fıstığına dayalı çeşitli örnekler ve kazanlarda pişirilen helva yer aldı. Vali Mustafa Yavuz, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal ile birlikte standa uğrayarak tanıtım çalışmalarını inceledi. Vali Yavuz ve Başkan Vekili Özünal, helva kazanının başına geçerek hazırlık aşamasına eşlik etti ve hazırlanan helvalar ziyaretçilere ikram edildi.

Yerel üretimin vurgusu ve ziyaretçi deneyimi:

Etkinlikte yerel üretimin önemi ile yöresel değerlerin korunması ön plana çıktı. Yüreğir Belediyesi, ilçenin verimli topraklarında yetişen ürünleri tanıtarak Adana’nın gastronomi kültürüne katkı sundu. Festivale katılan vatandaşlar standta sunulan lezzetleri tatma fırsatı buldu; samimi görüntüler ve yoğun ilgi etkinliğin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Yüreğir Belediyesi, bu tür tanıtım faaliyetleriyle hem üreticilerin görünürlüğünü artırmayı hem de kent kimliğinin gastronomi ayağını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TARIK ÖZÜNAL İLE BİRLİKTE HELVA KAZANININ BAŞINA GEÇEN VALİ YAVUZ, YER FISTIĞINDAN HAZIRLANAN HELVANIN HAZIRLANIŞINA EŞLİK ETTİ.