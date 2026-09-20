Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0181 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.899,55 -0,58%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 99,06 -0,23%
--°

Stanimir Stoilov: milli arayı fırsata çevirip savunmayı ve fiziği düzelteceğiz

Stoilov, Rizespor maçını sezonun en iyi iç saha oyunu olarak nitelendirip, sakatlıklar nedeniyle milli arayı savunma ve fizik için fırsat sayacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Stanimir Stoilov: milli arayı fırsata çevirip savunmayı ve fiziği düzelteceğiz

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, rakip karşısında sahada sergiledikleri oyunu bu sezonun en iyi iç saha performansı olarak değerlendirdi. Stoilov, özellikle ilk yarıya çok iyi başladıklarını, takımın kendi sahasında oynaması gerektiği gibi oynadığını belirtti. İlk golü bulmalarına rağmen ikinci ve üçüncü golleri bularak maçı koparmaları gerektiğini vurguladı; bu fırsatların kaçmasının ardından ikinci yarıda rakibin yakaladığı ilk pozisyonda golü bulmasının takımdaki stresi artırdığını aktardı.

Stoilov, genç oyuncuların gol sonrası gerginlik yaşadığını ve bunun savunmada hatalara yol açtığını ifade etti. Maçın sonunda taraftarların desteğiyle takımın tekrar oyuna tutunduğunu ve ikinci golü bularak skoru eşitlediklerini ancak galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

sakatlık krizi ve taktiksel öncelikler:

Teknik direktör, savunma hattındaki eksikliklere dikkat çekti: 'O mevkide görev yapan beş savunma oyuncumuz şu an sakat.' Bu durum yedek kulübesinde savunma için alternatif kalmamasına yol açtı; Stoilov, sahada düzenli forma giyen yalnızca iki asıl savunma oyuncusunun yer aldığını belirtti. Bu eksikliğin hataların ve güven problemi yaşanmasının başlıca nedeni olduğuna işaret etti.

Stoilov, defansif performansı ciddi şekilde geliştirmeleri gerektiğini, hücumda yakalanan pozisyonlarda maçı koparmak için ikinci ve üçüncü gollerin önemine dikkat çekti. Savunma oyuncuları takıma katıldığında asıl problemin nerede olduğunu daha net göreceklerini ve rekabetin artmasıyla savunmanın da güçleneceğini söyledi.

milli arayı değerlendirme:

Normalde milli araları tercih etmediğini dile getiren Stoilov, bu kez aranın takıma 'nefes' olacağını vurguladı. Sakat oyuncuların dönmesinin takımın fiziksel kapasitesini artıracağını ve Göztepe'ye yakışır bir geri dönüş sağlayacaklarını söyledi. Milli arayı verimli kullanarak fiziksel potansiyeli yükselteceklerini ve daha güçlü döneceklerini ifade etti.

taraftara çağrı:

Stoilov, taraftarların desteğinin takım için hayati olduğunun altını çizdi: kazanmaktan başka güven kazanmanın yolu olmadığını ve bunun için sahada cevap vereceklerini belirtti. Kulübün son üç yılda önemli işler yaptığını, sakatlıklar olmasaydı tablonun farklı olabileceğini söyleyerek camianın birlik olmasını istedi. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarın bu süreçte kenetlenmesi gerektiğini vurguladı ve desteklerinin kesintisiz sürmesinin takım adına çok değerli olduğunu ekledi.

Sonuç olarak, Stoilov Rizespor maçını olumlu yönleriyle değerlendirdi ancak savunmadaki eksikliklerin giderilmesinin öncelik olduğunu belirtti. Milli arayı sakat dönüşleri ve fiziksel hazırlığı hızlandırmak için fırsat olarak görüyor; hedef, aradan sonra daha sağlam bir savunma ve daha etkili hücumlarla sahaya dönmek.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor karşısında oynadıkları oyunun bu...

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor karşısında oynadıkları oyunun bu sezonki en iyi iç saha oyunu olduğunu söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı