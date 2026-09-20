Stanimir Stoilov: milli arayı fırsata çevirip savunmayı ve fiziği düzelteceğiz

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, rakip karşısında sahada sergiledikleri oyunu bu sezonun en iyi iç saha performansı olarak değerlendirdi. Stoilov, özellikle ilk yarıya çok iyi başladıklarını, takımın kendi sahasında oynaması gerektiği gibi oynadığını belirtti. İlk golü bulmalarına rağmen ikinci ve üçüncü golleri bularak maçı koparmaları gerektiğini vurguladı; bu fırsatların kaçmasının ardından ikinci yarıda rakibin yakaladığı ilk pozisyonda golü bulmasının takımdaki stresi artırdığını aktardı.

Stoilov, genç oyuncuların gol sonrası gerginlik yaşadığını ve bunun savunmada hatalara yol açtığını ifade etti. Maçın sonunda taraftarların desteğiyle takımın tekrar oyuna tutunduğunu ve ikinci golü bularak skoru eşitlediklerini ancak galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

sakatlık krizi ve taktiksel öncelikler:

Teknik direktör, savunma hattındaki eksikliklere dikkat çekti: 'O mevkide görev yapan beş savunma oyuncumuz şu an sakat.' Bu durum yedek kulübesinde savunma için alternatif kalmamasına yol açtı; Stoilov, sahada düzenli forma giyen yalnızca iki asıl savunma oyuncusunun yer aldığını belirtti. Bu eksikliğin hataların ve güven problemi yaşanmasının başlıca nedeni olduğuna işaret etti.

Stoilov, defansif performansı ciddi şekilde geliştirmeleri gerektiğini, hücumda yakalanan pozisyonlarda maçı koparmak için ikinci ve üçüncü gollerin önemine dikkat çekti. Savunma oyuncuları takıma katıldığında asıl problemin nerede olduğunu daha net göreceklerini ve rekabetin artmasıyla savunmanın da güçleneceğini söyledi.

milli arayı değerlendirme:

Normalde milli araları tercih etmediğini dile getiren Stoilov, bu kez aranın takıma 'nefes' olacağını vurguladı. Sakat oyuncuların dönmesinin takımın fiziksel kapasitesini artıracağını ve Göztepe'ye yakışır bir geri dönüş sağlayacaklarını söyledi. Milli arayı verimli kullanarak fiziksel potansiyeli yükselteceklerini ve daha güçlü döneceklerini ifade etti.

taraftara çağrı:

Stoilov, taraftarların desteğinin takım için hayati olduğunun altını çizdi: kazanmaktan başka güven kazanmanın yolu olmadığını ve bunun için sahada cevap vereceklerini belirtti. Kulübün son üç yılda önemli işler yaptığını, sakatlıklar olmasaydı tablonun farklı olabileceğini söyleyerek camianın birlik olmasını istedi. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarın bu süreçte kenetlenmesi gerektiğini vurguladı ve desteklerinin kesintisiz sürmesinin takım adına çok değerli olduğunu ekledi.

Sonuç olarak, Stoilov Rizespor maçını olumlu yönleriyle değerlendirdi ancak savunmadaki eksikliklerin giderilmesinin öncelik olduğunu belirtti. Milli arayı sakat dönüşleri ve fiziksel hazırlığı hızlandırmak için fırsat olarak görüyor; hedef, aradan sonra daha sağlam bir savunma ve daha etkili hücumlarla sahaya dönmek.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor karşısında oynadıkları oyunun bu sezonki en iyi iç saha oyunu olduğunu söyledi.