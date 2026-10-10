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Stef Wils: ilk yarıda fırsatları bitiremedik, sonuca yazık oldu

Amed Sportif Faaliyetler teknik sorumlusu Stef Wils, 2-2 biten Gençlerbirliği maçında ilk yarıda fırsatları değerlendirip maçı bitirmeleri gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:39

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Stef Wils: ilk yarıda fırsatları bitiremedik, sonuca yazık oldu

Amed Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Stef Wils, karşılaşmayı değerlendirdi.

Wils'in değerlendirmesi:

Wils, maçın kendi kontrollerinde ilerlediğini ve ilk yarıda fırsatlar yarattıklarını belirtti. "Maçı bitirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda 2’yi bulup, 3’ü bulup maçı bitirebilseydik hiçbir sıkıntı olmayacaktı" şeklinde konuştu.

Maçın dönüm noktaları:

Teknik sorumlu, orta sahada üstünlük kurduklarını, net pozisyonlar ürettiklerini ve golü bulduklarını söyledi. Ancak ilk yarıda skoru daha da genişletmenin kritik olduğunu vurguladı; 1-0 ile soyunma odasına girmenin taktik açıdan farklılık yarattığını ifade etti.

İkinci yarıda başlangıçtaki 10-15 dakikalık periyotta takım ritmini bulmakta zorlandıklarını anlatan Wils, sonrasında maçı yeniden kontrol altına aldıklarını ve 2-1'i yakaladıklarını aktardı. Yine bu bölümde de maçı bitirebilecekleri pozisyonlar olduğunu ancak bunların değerlendirilmediğini söyledi.

Karşılaşmanın son anlarında yedikleri golün kendisini üzdüğünü belirten Wils, "Çok üzgünüm bundan dolayı, yazık oldu" ifadelerini kullandı ve kaybedilen iki puanın moral ve teknik açıdan üzüntü yarattığını dile getirdi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ STEF WİLS, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN...

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ STEF WİLS, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "MAÇI BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU. İLK YARIDA 2'Yİ BULUP, 3'Ü BULUP MAÇI BİTİREBİLSEYDİK HİÇBİR SIKINTI OLMAYACAKTI. BÖYLE DURUMLARDA MAÇI BİTİRMENİZ GEREKİYOR. 1-0 İÇERİ GİRMEK ÇOK FARKLI OLUYOR. YANİ 1-0 HER ŞEYE GEBE BİR SKOR" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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