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Steinmeier ile Zeydi görüşmesi: Almanya'dan Irak'a istikrar desteği

Steinmeier, resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Orta Doğu istikrarı, komşularla uzlaşı ve iki ülke ekonomik iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Merve Çelik

Steinmeier ile Zeydi görüşmesi: Almanya'dan Irak'a istikrar desteği

Almanya’da kabulde öncelik bölgesel istikrar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank‑Walter Steinmeier, ülkesine resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Kabul, Zeydi’nin Avrupa turunun ikinci durağı olan Almanya’daki temasları kapsamında gerçekleşti.

görüşmenin odağı:

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Orta Doğu’daki durum ile Irak’ın komşularında istikrar ve uzlaşı sağlanmasında üstlenebileceği rol ön plana çıktı. Taraflar, bölgedeki güvenliğin iyileştirilmesinin ve diyalog kanallarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

ikili ilişkiler ve ekonomik iş birliği:

Ayrıca toplantıda Almanya‑Irak ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı. Federal Cumhurbaşkanı’nın, Almanya’nın güvenli, istikrarlı ve kapsayıcı bir Irak’ın desteklenmesi konusunda ortak olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, özellikle ekonomi alanında iki ülke iş birliğinin daha da güçlendirilebileceği ifade edildi.

Görüşme, iki ülke arasında siyasi diyalog kanallarının açık tutulmasının yanı sıra ekonomik yatırım ve kalkınma iş birliklerinin de gündemde olduğu bir çerçevede yürütüldü. Resmi açıklama, tarafların önümüzdeki dönemde ortak projeler ve temaslar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini işaret etti.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ’Yİ KABUL ETTİ

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ’Yİ KABUL ETTİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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