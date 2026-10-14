storck: galatasaray maçında sahaya tecrübeyle çıkacağız

storck'tan galatasaray karşısında iddialı açıklama

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında evinde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki hazırlıkları değerlendirdi. Tesislerde antrenmanın ilk yarım saatinin basına açık gerçekleştiğini belirten Storck, takımının maç için iyi hazırlandığını ifade etti.

antrenman ve hazırlıklar:

Storck, Amed Sportif Faaliyetler maçında herhangi bir sakatlık yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Kamp sürecinde oyuncuların hem ofansif hem defansif yönlerini tartıştıklarını aktaran teknik direktör, oyuncuların Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı maçı izleyip analiz ettiğini belirtti.

Storck sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray’ın Barcelona ile oynadığı maç gerçekten çok iyi bir maçtı. Barcelona çok iyi bir takım ama gördüğünüz gibi Galatasaray da öyle. Dünkü maçta 1 santimle herhalde ofsayt verildi. Eğer o 2. golü Galatasaray atabilseydi çok farklı bir maç izleyebilirdik."

Takım içi iletişime dikkat çeken Storck, "Çalışmalarımızla beraber Galatasaray’a karşı iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Her maç bizim açımızdan önemli. Maçımız Galatasaray ile olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın sahaya iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

kelven'in değerlendirmesi:

Gençlerbirliği'nin deneyimli defans oyuncusu Thalisson Kelven ise Amed maçında alınan 1 puanın önemine vurgu yaptı. Yeni teknik direktörle kısa sürede çalıştıklarını ancak takımda bazı değişikliklerin başladığını söyleyen Kelven, maç içinde uygulanan yeni felsefeye dikkat çekti.

Kelven, "Yeni hocayla çok kısa bir süre çalıştık ama kendisi de birçok şeyi değiştirmeye çalıştı. Son gün bir felsefe değişikliği oldu maçta ve biz o felsefeyi sahaya elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalıştık. Son maçta bence takımımız takım ruhunu sahaya yansıttı ve son dakikaya kadar mücadelesini sürdürdü" dedi.

Hazırlıkların sürdüğünü belirten oyuncu, "Bu hafta da haftanın başından itibaren iyi çalışıyoruz. Çünkü malumunuz çok önemli bir maça daha çıkacağız. Hazırlıklarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Hocam beni hangi pozisyonda kullanmak isterse ben orası için her zaman hazır olacağım" açıklamasını yaptı.

Gençlerbirliği, lig fikstüründe 8. haftada ağırlayacağı Galatasaray maçına takım içindeki dayanışma ve sahada uygulanacak taktiksel planlar üzerine odaklanarak hazırlanıyor. Storck ve oyuncuların açıklamaları, karşılaşma öncesi moral ve odaklandıkları noktaları ortaya koyuyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BERND STORCK, GALATASARAY İLE OYNAYACAKLARI MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU