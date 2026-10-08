Stratejik ortaklığa vurgu: Fidan ve Orban iş birliğinin yol haritasını açıkladı

Fidan ve Orban dışişleri bakanlıklarında ortak açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ilişkilerin güçlendirilmesine dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

ticaret ve savunma iş birliği:

Fidan, toplantının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ilerletme yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti. 2025 yılında 5 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine taşıma hedefinin masaya yatırıldığını ve bunun için Ticaret Bakanlarının video konferansla bir araya geldiğini aktardı. Savunma sanayii alanında ortak üretim ve teknoloji geliştirme projelerinde mesafe kat edildiğini, bu iş birliğini daha ileri taşıma çabalarının süreceğini söyledi.

Bunun yanında Fidan, Türkiye’nin müttefiki olarak Macaristan’daki NATO İleri Kara Kuvvetleri’ne katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı. Türk ürünlerinin Avrupa’ya taşınmasında Macaristan’ın kritik bir rota teşkil ettiğine dikkat çekildi ve bilim, teknoloji, eğitim, kültür ile turizm alanlarındaki iş birliklerinin uzun vadeli yatırım olarak görüldüğü ifade edildi.

bölgesel güvenlik, Mekke Anlaşması ve Karadeniz endişeleri:

Görüşmede ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri ele alındı. Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Karadeniz Tahıl Girişimi gibi uygulamaların çatışmanın denizaşırı yayılmasını önlemeye yönelik somut adımlar olduğunu ancak bugün savaşın Karadeniz’e yayıldığını ve sivil gemilere yönelik saldırıların can, mal, seyir ve çevre güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Fidan, özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli ya da Türk personelli gemilerin etkilenmesinin takip edildiğini belirtti.

Bir gazetecinin sorması üzerine Mekke Ortak Savunma Anlaşması gündemine değinen Fidan, Suudi Arabistan’da 5 Ekim’de yapılan Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı’na Türkiye’nin katıldığını, toplantıda Suudi Arabistan’ın maruz kaldığı saldırıların ve anlaşmanın kurumsallaşmasına ilişkin hususların ele alındığını aktardı. Kurumsallaşma kapsamında askeri karargah, sekreterya ve yeni sekreter ataması gibi konuların öncelikli maddeler olduğunu kaydetti.

Fidan’ın net ifadesiyle: Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Anlaşmanın Meclis’e sevki için çalışmaların neredeyse tamamlandığı ve Cumhurbaşkanlığı’na nihai arzın yapıldığı belirtildi.

diplomasi gündemi: gazze ve ab süreci değerlendirmeleri:

Gazze’deki duruma ilişkin Fidan, "Gazze’de devam eden soykırımın durması ve kalıcı bir barışın gelmesi için var gücümüzle çalışmaktayız" diyerek hem iki taraflı hem çok taraflı diplomasi araçlarının kullanıldığını, Cumhurbaşkanı’nın gündeminde bu konunun öncelikli olduğunu söyledi. Gazze Barış Planı’nın uygulanması, yeni uluslararası baskılar ve bölgesel dinamiklerin dikkate alınarak atılacak adımların geniş perspektifle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban, görüşmelerin ileriye dönük ve yapıcı olduğunu, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda teknik iş birliğinin artırılmasına karar verildiğini söyledi. Orban ayrıca Macaristan’ın, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde destekçi bir rolü sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantı sonunda iki bakan basın mensuplarının sorularını yanıtladı; ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığı, gelecek yıl Macaristan’da yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı için hazırlıkların gözden geçirildiği belirtildi.

Bakan Fidan ve Macaristan dışişleri Bakanı Orban’dan ortak açıklama