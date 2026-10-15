Stratejik tıbbi cihazlarda yerli üretim döneminin işaretleri Samsun'da verildi

Samsun'da sağlık zirvesinden yerli üretim mesajı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Uluslararası 3. Samsun İkiztepe Sağlık Zirvesi ve Kuzey Anadolu Sağlık ve Medikal Fuarı" açılışında yaptığı konuşmada, stratejik öneme sahip tıbbi cihazların Türkiye'de üretimine başlandığını açıkladı. Okumuş, sağlık hizmetinin yalnızca tedavi sunmaktan ibaret olmadığını; AR-GE, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretimin de sektörün ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı.

yerli üretimde somut adımlar:

Bakan Yardımcısı Okumuş, yerli üretim odaklı adımların en somut örnekleri arasında ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen mobil röntgen cihazı ve kalite olarak üst seviyede değerlendirilen kalp-akciğer pompası ile yerli ultrason üretimine yönelik çalışmaların bulunduğunu belirtti. Ayrıca yerli aşı üretiminde önemli aşamaya gelindiğini ve ilaç çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Okumuş, pandemi döneminin tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesinde dışa bağımlılığın risklerini açıkça gösterdiğini; bu nedenle sağlık politikalarında üretim kapasitesinin ve AR-GE yetkinliğinin artırılmasının öncelik haline geldiğini ifade etti.

kamu alımları ve yerli üreticinin desteklenmesi:

Konuşmasında Sağlık Bakanlığı politikalarına dair uygulamaları da paylaşan Okumuş, hastaneler ve kurumların ihtiyaç duyduğu ürünlerin öncelikli olarak yerli üreticilerden temin edileceğini söyledi. Bu önceliğin uygulanabilmesi için üreticilere ürünlerini Sağlık Market'e kaydetme çağrısında bulundu. Bakanlık, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla kurumlara ve hastanelere bu yönde talimat verdiğini açıkladı.

Okumuş ayrıca, sadece üretim kapasitesinin artırılmasının yeterli olmayacağını; AR-GE, tasarım, yenilikçi teknolojiler, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası kalite standartlarına yatırım yapılmasının gerektiğini vurguladı. Yerli firmaların markalaşmasının ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin stratejik önemde olduğunu belirtti.

samsun'un tarihsel ve güncel katkıları:

Samsun Valisi Orhan Tavlı konuşmasında, Bafra İkiztepe kazılarında ortaya çıkan ve yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen beyin ameliyatı izlerinin şehrin tıp tarihi açısından önemini gösterdiğini hatırlattı. Tavlı, günümüzde ise Samsun'un son teknoloji cihazlarla donatılmış tesisleri ve 1.458 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ile bölgeye hizmet verdiğini; şehrin sağlık teknolojilerinde AR-GE ve inovasyon üssü olma hedefinin sürdüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin ise şehrin sağlık altyapısına yaptıkları yatırımları anlattı. Perçin, belediyenin sunduğu 100 yeni ambulans, evde sağlık ve yaşlı bakım hizmetleri, engelli ve hasta nakil araçları ile erişimin güçlendirildiğini; şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak yeni tramvay hattının da sağlık hizmetlerine erişimi artıracağını belirtti.

Toplantıda ayrıca ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin ve Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Temel Uzlu söz aldı. Programa Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Uras, Samsun İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı.

zirvenin hedefleri ve beklentiler:

Dört gün sürecek zirve ve fuarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sağlık ve medikal sektör temsilcilerinin temas kurması, iş birlikleri geliştirmesi ve yeni ticari fırsatların ortaya çıkması hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri, bu tür organizasyonların hem yerli üretimin ivme kazanmasına hem de uluslararası pazarlarda yerli markaların tanınmasına katkı sağlayacağı görüşünde.

Sonuç olarak, konuşmalarda öne çıkan anahtar noktalar arasında tedarik güvenliğinin güçlendirilmesi, AR-GE ve tasarım yatırımları ile yerli üreticilerin markalaşmasının desteklenmesi yer aldı. Bakanlık yetkilileri, sağlık hizmetinin kalitesini arttırırken aynı zamanda yerli teknolojinin geliştirilmesine yönelik adımları hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. NURULLAH OKUMUŞ, STRATEJİK ÖNEME SAHİP TIBBİ CİHAZLARI TÜRKİYE’DE KENDİ İMKÂNLARIYLA ÜRETMEYE BAŞLADIKLARINI, KALP-AKCİĞER POMPASI VE YERLİ ULTRASON CİHAZI İLE BİRÇOK TIBBİ MALZEMENİN ÜRETİM ÇALIŞMALARININ İSE DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.