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Stratonikeia'da köy meydanından antik kente tarih, lezzet ve el emeği

Muğla Lezzet Festivali'nde Stratonikeia köy meydanında yöresel ve el emeği ürünler satıldı; restorasyon ve kazı çalışmalarıyla antik kent canlandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Stratonikeia'da köy meydanından antik kente tarih, lezzet ve el emeği

Stratonikeia'da festival atmosferi

Muğla Lezzet Festivali kapsamında Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti girişindeki köy meydanında Muğla'ya özgü el yapımı ve yöresel ürünlerin satışına yer verildi. İçinde yaşamın sürdüğü nadir antik kentlerden biri olan Stratonikeia, festivalin ağırladığı ziyaretçiler için hem alışveriş hem de kültürel gezi imkânı sundu.

köy meydanı ve restorasyon çalışmaları:

Köy meydanında yürütülen restorasyon projeleri kapsamında Roma Hamamı, Şaban Ağa Camii, kahveler ve bazı dükkânların restorasyonu tamamlandı; tamamlanan işyerleri faaliyetini sürdürüyor. Geçmişte meydanda var olan meslekler yeniden canlandırılmak üzere kahvehane, minyatür heykel atölyesi ve bakırcı gibi atölyeler hizmete girdi. Önümüzdeki dönemde berber, fırın ve demirci gibi meslek dallarını barındıracak dükkânların da açılması planlanıyor.

kazı, yaşam ve yerel ekonomi:

Helenistik dönemde başlayan ve günümüze kadar insan yerleşiminin sürdüğü kentte yaz-kış sürdürülen kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Dünyanın en büyük mermer antik kenti olduğu belirtilen Stratonikeia, 'aşkın ve gladyatörlerin kenti' kimliğiyle Türkiye'nin önemli antik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor ve her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

2’ncisi düzenlenen Muğla Lezzet Festivali kapsamında Stratonikeia ve yakın illerden gelen ziyaretçiler köy meydanındaki stantlarda yöresel ürünlerden alışveriş yapma imkânı buldu. Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentte hem yaşamın hem de kazı çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, 'Stratonikeia antik kentinde hem yaşam devam ediyor, hem de kazı çalışmaları' dedi.

Söğüt, köy meydanındaki dükkanların restorasyonunun amacını ziyaretçilerin oturup dinlenebileceği, yöresel ürünlerden alışveriş yapabileceği bir ortam yaratmak olarak açıkladı. Ayrıca bu tür etkinliklerin Muğla'ya özgü yemek ve el emeği ürünlerin tanıtımı ile satışı için önemli bir mecra sağladığını belirtti ve yılın belirli günleriyle sınırlı kalmayıp kırsal mahallelerde üretilen ürünlerin burada sürekli sergilenmesini istediklerini dile getirdi.

MUĞLA LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA İÇİNDE HALA YAŞAMIN SÜRDÜĞÜ TÜRKİYE’DEKİ ENDER ANTİK KENTLERDEN...

MUĞLA LEZZET FESTİVALİ KAPSAMINDA İÇİNDE HALA YAŞAMIN SÜRDÜĞÜ TÜRKİYE’DEKİ ENDER ANTİK KENTLERDEN BİRİSİ OLAN MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDEKİ STRATONİKEİA ANTİK KENTİ KÖY MEYDANINDA AÇILAN STANTLARDA MUĞLA’YA ÖZGÜ EL YAPIMI ÜRÜNLERİN SATIŞI YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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