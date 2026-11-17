Berlin görüşmesi ve zirvenin gündemi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İkili, Ukrayna'daki durum ve barış çabalarını ele aldı.

Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşında beşinci kışa girildiğini ve Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin "hayati önem" taşıdığını vurgulayan Steinmeier, birlikte çalışılarak Ukrayna'nın müzakerelere daha güçlü bir konumdan girmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Steinmeier, diplomatik girişimlere güç kazandırmak için askeri gücün de gerekli olduğunu, hedefin "bir ateşkes sağlanması" olması gerektiğini ifade etti ve savaşın sona ermesinin ancak Rusya'nın ciddi müzakerelere girmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

Stubb'in barış yaklaşımı: diyalog ve yapı:

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Perşembe günü Berlin'de yapılacak Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin çok önemli olduğunu belirterek, müzakerelerde net bir yapı, zaman çerçevesi ve gündeme ihtiyaç olduğunu söyledi. Öne çıkan konu başlıkları olarak güvenlik garantileri, toprak meseleleri, destek paketleri, güven artırıcı önlemler, ateşkes ve savaş sonrası Avrupa güvenliğini sıraladı.

Stubb, "Finlandiya'nın dış politikası üç temele dayanmaktadır" diyerek coğrafyanın önemine işaret etti; Rusya ile aralarındaki kara sınırının bin 400 km olduğunu hatırlattı. Ayrıca Stubb, "Barıştan bahsetmezseniz barışı sağlayamazsınız. Barışı sağlamak için diyalog, fikir alışverişi ve diplomasiye ihtiyaç vardır" sözleriyle diplomasiye vurgu yaptı ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak barış çabalarına devam edeceğini belirtti.

Zirve katılımcıları ve eşzamanlı diplomatik gündem:

Perşembe öğleden sonra Almanya Başbakanlığında düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne, hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanlarının temsil edeceği toplam 35 ülke katılacak. Zirvede müzakerelerin sonraki aşamaları, Ukrayna'ya daha fazla destek ve uzun vadeli barış koruma ile yeniden inşa konuları ele alınacak.

Stubb, sabah saatlerinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek zirve hazırlıklarını ve Avrupa'nın müzakerelerdeki pozisyonunu görüştü. Zirvenin sürpriz konukları arasında ABD'nin baş müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toplantı için "Bu tarihi olabilecek önemli bir toplantı" ifadesini kullanmıştı.

Berlin zirvesi, aynı gün Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılacak üçlü görüşmeyle eşzamanlı gerçekleşecek.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI FRANK-WALTER STEİNMEİER İLE FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ALEXANDER STUBB, BAŞKENT BERLİN’DE YAPTIKLARI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.