Su altından ses: organ bağışı için dalgıç polislerden çağrı

Samsun'da 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıç polislerin su altında açtığı afişle organ bağışının önemi vurgulandı. Etkinliği İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

etkinliğin görsel mesajı:

Etkinlikte, akciğer nakline ve nakil bekleyenlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla su altında bulunan dalgıç polisler su yüzeyine "Derin Bir Nefes İçin İlkadım, Organ Bağışı Hayat Kurtarır" yazılı afişi çıkararak açtı. Görsel gösteri, halkın ve yetkililerin organ bağışına yönelik farkındalığını artırmayı hedefledi.

sağlık müdürlüğünün çağrısı ve eğitim çalışması:

Etkinlik hakkında bilgi veren İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Nur Gülen, şu değerlendirmeyi yaptı: "Samsun, organ ve doku bağışı için Türkiye’nin önemli şehirlerinden bir tanesi. Bugün Samsun’da simge noktalarımızdan olan Tütün İskelesi’nde ‘Derin Bir Nefes İçin İlkadım’ sloganıyla organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldik. Dalgıçlarımızın nefesin ve yaşamın değerine ilişkin mesajını sağlık çalışanlarımızın organ bağışının hayati önemine yönelik çağrısıyla buluşturuyoruz. Her yıl yaklaşık olarak 2 bin 500 insanımızı uygun donör bulunamadığı için kaybediyoruz. Nakil bekleyen 35 bin hastamızın sesi olmak için bugün bir araya geldik. ‘Organlarımız toprak olmasın, can olsun.’ Türkiye canlı verici donör noktasında çok iyi bir durumda. Ama kadavradan nakil konusunda aynı şeyi söylememiz pek mümkün değil. Bu konuda hâlâ farkındalığımızı artırmak, eğitimlerimizi artırmak zorundayız. Sağlık Bakanlığımız da bu konuyu kolaylaştırmak için bağış formlarını tamamen ortadan kaldırdı. Artık e-Nabız’dan bağışlarımızı doğrudan yapabiliyoruz"

Su altındaki farkındalık pozunun tamamlanmasının ardından karakolda personele yönelik organ bağışı eğitim sunumu gerçekleştirildi. Etkinlik, hem görsel hem de eğitsel boyutlarıyla nakil bekleyen hastaların sesine dikkat çekmeyi amaçladı.

Organ bağışına su altında dikkat çektiler