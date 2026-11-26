Su birikintisi alt geçitte ilerlemeyi engelledi:

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi'ndeki alt geçit, Kiraz Deresi'nin taşması sonucu suyla doldu. D-130 kara yolunun mevkiinde oluşan birikinti, yoldan geçmeye çalışan araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Bazı otomobillerin plakaları, suyun etkisiyle yerinden çıktı; sürücüler aracın kenarına ve suyun içinde plakalarını aramak zorunda kaldı.

Bulunan plakalar ve polis müdahalesi:

Vatandaşların ve sürücülerin araması sonucu, birikintinin içinde ve çevresinde yaklaşık 30 plaka bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından toplanan plakaları teslim alarak karakola götürdü.

Sürücülerin ifadeleri:

Recep Ak durumu şöyle anlattı: "Yoldan herkes gibi ben de geçmeye çalıştım. Geçerken plakam suyun içinde kaldı. Çok fazla miktarda su var. Bu su için bir önlem alınmalı diye düşünüyorum. Araçların trafiğine açık bir nokta ama geçen araçlar plakalarını düşürüyor. Yol kenarına vuran plakalardan daha fazlası suyun içinde var. Çoğu araç plakasını düşürüyor, kimi kurtarıyor. Durum bu şekilde".

Ali Osman Başoğul ise plakayı kaybettiğini fark edip geri geldiğini söyledi: "Bir saat önce bu yoldan geçtim. Geçerken plakamı düşürmüşüm. Geldim, aradım ama bulamadım. Arabadan inince plakamın olmadığını fark ettim. Burada olabilir diye düşünüp geri geldim, arıyorum. Bulabilirsek bulacağız. Ara ara kestirme olduğu için kullandığım bir yol. Ama yağmurlarda sürekli bu hâle geliyor. Emniyete gideceğim buradan. Mağdurum, yetkililerden çare bulmasını bekliyoruz".

Levent Aykut Yıldız, bölgenin ulaşım açısından önemli bir nokta olduğunu vurguladı: "Burası her su yükseldiğinde bu hale geliyor. Yandan akan derenin suyu yola doluyor. Yıllardır insanlar burada mağdur oluyor. Burası kilit bir nokta, karşıya tek geçiş bu nokta diyebilirim. O yüzden çok fazla araba gelip geçiyor. Alçak olan arabaların plakaları düşüyor, suyun içinde kalıyor. Buraya gelip insanlar plaka arıyor. Suyun dışına vuran plakaları alıp yolun kenarına bırakıyorlar. Plakalarını kaybedenler de gelip kendi plakalarını arıyorlar".

BÖLGEDE YAKLAŞIK 30 PLAKA BULUNDU