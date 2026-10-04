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Su kaynaklarında av yasağı: Bayburt'ta alabalıkların üreme dönemi korunuyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, alabalıkların üreme dönemini korumak için 1 Ekim-28 Şubat arasında alabalık avcılığını yasakladığını duyurdu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Su kaynaklarında av yasağı: Bayburt'ta alabalıkların üreme dönemi korunuyor

Uygulamanın kapsamı:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında alabalık avcılığının yasaklandığını bildirdi. Yasak, alabalıkların üreme dönemindeki hassasiyetleri gözetilerek uygulanacak ve su kaynaklarındaki tür popülasyonlarının korunması hedefleniyor.

Neden getirildi ve hedefleri:

Açıklamada, uygulamanın temel amacının su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak olduğu belirtildi. Kurumun duyurusu, bölgedeki ekosistemin uzun vadeli dengesi için alınan koruma önlemi olarak nitelendirildi.

Vatandaşa çağrı:

İl müdürlüğünün uyarısında "Su kaynaklarımızı koruyalım, alabalık popülasyonlarının devamlılığını sağlayalım, doğal yaşamı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, yasak süresince avlanmama konusunda vatandaşlardan duyarlılık ve iş birliği beklediklerini vurguladı.

Uygulama süresince amacın, gelecek sezonlar için sağlıklı alabalık stokları oluşturmak olduğu ve bu sayede hem biyolojik çeşitliliğin hem de doğal su kaynaklarının korunmasının sağlanacağı ifade edildi.

BAYBURT’TA ALABALIK AV YASAĞI BAŞLADI

BAYBURT’TA ALABALIK AV YASAĞI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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