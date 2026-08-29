Su kıyısında kaybolan genç, Vezirköprü'de baraj gölünde ölü bulundu

Olay yeri ve bulgular:

Edinilen bilgiye göre, Yukarınarlı Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Bayram Ölgün, dün akşam saatlerinde hava almak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve arama başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ölgün'ün cansız bedeni, Vezirsuyu Mesire Alanı'nda bulunan baraj gölünün Ova Burnu mevkisinde bulundu. Bölgedeki ilk bulgularda kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme ve adli süreç:

Olay yerine gelen savcı, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra cenaze Vezirköprü Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 32 YAŞINDAKİ BAYRAM ÖLGÜN, BARAJ GÖLÜNDE ÖLÜ BULUNDU.