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su ürünleri öğrencileri demirören barajı'nda saha deneyimi kazandı

Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri Demirören Barajı'nda plankton ve limnoloji sahasında teoriyi uyguladı; TÜBİTAK 2209-A projeleri için veri toplandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

su ürünleri öğrencileri demirören barajı'nda saha deneyimi kazandı

Su ürünleri fakültesi öğrencileri demirören barajı’nda sahadaydı

Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri, Plankton Bilgisi ve Kültürü ile Limnoloji dersleri kapsamında Demirören Barajında saha çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler teorik derslerde edindikleri bilgileri doğrudan alanda uygulama fırsatı bulurken, saha çalışması aynı zamanda TÜBİTAK 2209-A kapsamında yürütülen öğrenci projelerine veri sağlamayı da hedefledi.

saha uygulamaları ve gözlemler:

Çalışma boyunca sucul ekosistemlerin yapısına ilişkin gözlemler, plankton topluluklarının değerlendirilmesi ve biyolojik çeşitlilik üzerine incelemeler yapıldı. Öğrenciler örnekleme tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi; su örnekleri alındı, plankton örnekleri toplandı ve temel mikroskobik analizlere başlandı. Bu süreçte gözlem notları tutuldu ve saha verileri sistematik olarak kayda geçirildi. Ekip çalışması ve uygulamalı öğrenme vurgulanarak öğrencilerin saha becerilerinin gelişmesine odaklanıldı.

tübitak projeleri ve öğrenci katkıları:

Saha çalışması, aynı zamanda iki TÜBİTAK 2209-A projesine de ev sahipliği yaptı. Öğrenciler Berk Akça ve Ömer Öztürk tarafından yürütülen projeler doğrultusunda özel incelemeler gerçekleştirdi. Berk Akça’nın Buzul Göl Alg Biyoçeşitliliğinin Araştırılması adlı çalışmasında alg çeşitliliği üzerine örnekleme ve sınıflandırma yapıldı. Ömer Öztürk’ün Erzurum İli Göllerindeki Siyanobakteri Topluluklarının Konvansiyonel ve Metagenomik Analizlerle İncelenmesi başlıklı projesi ise sahadan toplanan örneklerin hem geleneksel yöntemlerle hem de metagenomik yaklaşım için hazırlanmasını içerdi.

Prof. Dr. Özden Fakıoğlu ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Öcalın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada akademik ve mesleki becerilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Prof. Dr. Fakıoğlu, "Teorik bilginin sahada uygulamayla desteklenmesini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin doğrudan gözlem yapmaları, örnekleme süreçlerini yerinde öğrenmeleri ve bilimsel araştırmanın bütün aşamalarını deneyimlemeleri akademik gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Bu tür saha çalışmalarını eğitimimizin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz" diyerek uygulamalı eğitimin önemini ifade etti.

Öğrenciler saha deneyimlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını, ekip çalışması ve araştırma süreçlerine katılmanın motivasyonlarını artırdığını belirtti. Çalışma anları ve öğrenci değerlendirmeleri videolarla kayıt altına alındı. Yapılan saha çalışmasıyla amaç, öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine aktif katılımını sağlamak, teorik bilgiyi pratikle pekiştirmek ve akademik araştırma becerilerini geliştirmek oldu.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ İLE LİMNOLOJİ DERSLERİ KAPSAMINDA...

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ İLE LİMNOLOJİ DERSLERİ KAPSAMINDA DEMİRÖREN BARAJI’NDA SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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