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Sualtında Fırat: DERİNGÖZ Halfeti'de teste çıktı

ASELSAN'ın DERİNGÖZ sualtı aracı, TEKNOFEST öncesi Halfeti'de Fırat Nehri ve Birecik Barajı'nda gözetleme yaptı; kayıtlar sosyal medyada ilgi gördü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: İrem Özkan

Sualtında Fırat: DERİNGÖZ Halfeti'de teste çıktı

ASELSAN'ın denemesi:

DERİNGÖZ adlı su altı aracı, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de Fırat Nehri üzerinde araştırma ve gözetleme görevi yaptı. Araç, Birecik Barajı bölgesinde özellikle su altında kalan yapıların görüntülenmesine yönelik testler gerçekleştirdi.

Uygulama, kurumun paylaştığı bilgilere göre TEKNOFEST öncesinde sahada doğrulama amacıyla yapıldı ve sualtı kayıtları alındı. Denemeler, araç ve operasyonel süreçlerin pratikteki işleyişini gösterdi.

görüntülerin yankısı:

ASELSAN tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş ilgi topladı. Paylaşılan kayıtlar, Halfeti'deki sualtı mimarisinin görünürlüğünü artırırken aracın gözlem yeteneğine dair saha kanıtı sundu.

ASELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN DERİNGÖZ, ŞANLIURFA&#039;NIN TARİHİ VE TURİSTİK KENTİ HALFETİ&#039;DE FIRAT...

ASELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN DERİNGÖZ, ŞANLIURFA'NIN TARİHİ VE TURİSTİK KENTİ HALFETİ'DE FIRAT NEHRİNDE ARAŞTIRMA VE GÖZETLEME GÖREVİ YAPTI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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