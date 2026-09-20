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şuara suresi yorumu tartışma yarattı: mudanya fuarında siyaset ve edebiyat gerilimi

Mudanya Kitap Fuarı'ndaki söyleşide Şükrü Erbaş'ın Şuara Suresi yorumları tepki çekti; AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı yazılı açıklamayla belediye başkanını da eleştirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Caner Şahin

şuara suresi yorumu tartışma yarattı: mudanya fuarında siyaset ve edebiyat gerilimi

söyleşinin içeriği:

Mudanya Belediyesi tarafından 9-13 Eylül tarihlerinde "Tahammül" temasıyla düzenlenen 8. Kitap Fuarı'nda, gazeteci Dinç Çoban moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide şair ve yazar Şükrü Erbaş Kur'an-ı Kerim'deki Şuara Suresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, ilgili ayetlere atıfla, "Tanrı, Kur’an’dan kovuyor şairleri, doğruları söyledikleri için" ifadelerini kullanarak tartışmaya yol açtı.

Söyleşi, fuarın ilgi gören oturumlarından biri olurken, bu sözlerin ardından katılımcı çevrelerde ve siyasi aktörler arasında hızlı bir yankı oluştu. Etkinlikte dile getirilen yorumlar, hem edebiyatı hem de dini metinlerin yorumlanmasını içeren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

siyasi tepkiler ve eleştiriler:

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada Erbaş’ın ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin "Kur’an-ı Kerim’i hedef alan, ayetleri bağlamından koparıp çarpıtan" bir yaklaşımı yansıttığı iddia edilerek, bu tavrın "şiddetle kınandığı" belirtildi.

Aynı açıklamada fuarın teması olan "Tahammül" vurgusu da hedef alındı; açıklamada, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç için, hoşgörü çağrısının dini değerler karşısında suskunluk anlamına gelmemesi gerektiği savunuldu. Bildiride, toplumun inanç değerlerine yönelik ağır ifadeler karşısında sessiz kalınmasına tepki gösterilerek, bu tür açıklamaların normalleştirilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Her iki tarafın açıklamaları, fuarın düzenlendiği dönemde siyaset ve kültür tartışmalarını kesiştiren bir gerilim hattı oluşturdu. Belediye organizatörleri ve etkinliğe katılanlar arasında konunun nasıl ele alınacağına dair görüş ayrılıkları sürdü.

Bu gelişme, edebiyat ve fikir özgürlüğü ile dini hassasiyetler arasındaki sınırların nasıl çizileceğine dair kamuoyunda yeni tartışmalar başlattı. Etkinliğin "Tahammül" teması, eleştirilerin odağı haline gelirken, hem kültürel platformlarda yapılacak benzer tartışmaların çerçevesi hem de yerel yönetimlerin rolü yeniden sorgulanmaya başladı.

AK PARTİ MUDANYA İLÇE BAŞKANLIĞI, YAYIMLADIĞI YAZILI AÇIKLAMAYLA ERBAŞ&#039;IN SÖZLERİNE TEPKİ...

AK PARTİ MUDANYA İLÇE BAŞKANLIĞI, YAYIMLADIĞI YAZILI AÇIKLAMAYLA ERBAŞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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