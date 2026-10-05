Subaşı'da konut yangını çıkış nedeni inceleniyor

Subaşı beldesinde konut yangını

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, çevrede bulunanların durumu fark etmesiyle tespit edildi.

olay yerine müdahale:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları tamamlandı.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili ayrıntılar ve resmi açıklamalar yapılana kadar soruşturma sürdürülüyor.

EDİRNE'NİN MERİÇ İLÇESİNE BAĞLI SUBAŞI BELDESİNDEKİ BİR EVDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI.