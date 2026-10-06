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SUBÜ yemekhane uygulamalarında riskleri azaltmayı hedefleyen seminer gerçekleştirdi

SUBÜ ilçe yerleşkelerindeki yemekhane sorumlularına zehirlenme vakaları ve öğrenci şikayetleri üzerine uygulama süreçleri ve sorumlulukları anlattı

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Emre Koç

SUBÜ yemekhane uygulamalarında riskleri azaltmayı hedefleyen seminer gerçekleştirdi

yemekhane personeline yönelik bilgilendirme semineri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversitenin ilçe yerleşkelerinde görev yapan yemekhane sorumlularına yönelik bir bilgilendirme semineri düzenledi. Etkinlik, artan zehirlenme vakaları ve başka illerde eğitim gören öğrencilerden gelen yemekhane şikayetleri sonrası muhtemel problemlerin önüne geçmeyi amaçladı.

seminerin içeriği ve sunucular:

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program doğrultusunda yemek hizmetlerinin düzenli yürütülmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Semineri Tuncay Yurt (Beslenme ve Kafeteryalar Şube Müdürü), Diyetisyen Özgür Haykır ve büro personeli Tuğba Ercan sundu. Katılımcılara yemekhane işleyişi, görev tanımları ve sorumluluklar konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler:

Seminerde, hizmet akışında dikkat edilmesi gereken uygulama süreçleri ile hijyen, mal kabulü, kayıt tutma ve öğrenci iletişimi gibi kilit alanlar ele alındı. Sunumlarda olası risklerin erken tespiti ve hızlı müdahale prosedürlerinin önemi vurgulandı; katılımcıların soruları yanıtlandı ve pratik öneriler paylaşıldı.

SUBÜ yetkilileri, yapılan bilgilendirmelerin ilçe yerleşkelerinde hizmet kalitesini artırmayı ve benzer şikayetlerin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. Düzenlenen seminerin, yemekhane sorumlularının uygulamada tutarlılığı sağlamaya yönelik bir adım olduğu ifade edildi.

SUBÜ, ÜNİVERSİTENİN İLÇE YERLEŞKELERİNDE GÖREV YAPAN YEMEKHANE SORUMLULARINA BİLGİLENDİRME...

SUBÜ, ÜNİVERSİTENİN İLÇE YERLEŞKELERİNDE GÖREV YAPAN YEMEKHANE SORUMLULARINA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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