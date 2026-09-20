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Subü'de akademik yıl 'ilk ders' buluşmalarıyla başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 2026-2027 güz yarıyılı, fakülte ve meslek yüksekokullarındaki 'İlk Ders' etkinlikleri ve sektör iş birlikleriyle açıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Subü'de akademik yıl 'ilk ders' buluşmalarıyla başladı

SUBÜ'de yeni dönem 'İlk Ders' etkinlikleriyle açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2026-2027 akademik yılı güz yarıyılına fakülte ve meslek yüksekokullarında düzenlenen 'İlk Ders' programlarıyla başladı. Etkinliklerde kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve idari yöneticiler öğrencilerle bir araya gelerek kariyer, teknoloji ve üretim süreçleri üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

teknoloji fakültesinde Kaizen ve kariyer yönetimi:

Lisans düzeyinde düzenlenen ilk ders programında Kaizen Institute Turkey Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik konuk konuşmacı olarak yer aldı. Güneşlik, "Toyota (Kaizen) Tarzı Yönetim ve Üniversite Hayatına Uygulanması" başlıklı sunumunda zaman yönetimi, kariyer planlaması ve sürekli iyileştirme yaklaşımlarını öğrencilere aktardı. Sunumda, günlük çalışma alışkanlıklarının ve süreç yönetiminin akademik başarıya etkileri ile iş hayatına hazırlık pratikleri üzerinde duruldu.

Turizm Fakültesi etkinliğinde Dekan Prof. Dr. Serkan Şengül, sektörün mevcut durumu ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi verirken; Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Prof. Dr. Feride Taşkan Yılmaz moderatörlüğünde ilçe protokolü öğrencilerle bir araya gelerek kamu hizmetleri ve sosyal yaşam ilişkisini ele aldı. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda ise Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler ve akademisyenler akademik süreçler, sınav yönetmelikleri ve ders işleyişleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaptı.

ön lisans programlarında sektör temsilcileriyle buluşma:

Meslek yüksekokullarında gerçekleştirilen oturumlar, yerel yönetim ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla zenginleşti. Denizcilik MYO'da Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü öğrencilerle buluştu; bölgesel hizmetler ve yerel istihdam olanakları konuşuldu. Hendek MYO'da Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) Genel Müdürü Suat Baylan, savunma sanayisindeki kariyer fırsatlarını paylaştı.

Makine ve Metal Teknolojileri ile Elektronik ve Otomasyon bölümlerinde kaynak teknolojileri ve yapay zeka konuları işlendi; Kaynarca S.S. MYO, Geyve MYO, Sapanca Turizm MYO ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO'da düzenlenen programlarda akademisyenler ve sektör temsilcileri ders içerikleri, staj imkânları ve mesleki gelişim süreçleri hakkında bilgiler verdi ve yöneltilen soruları yanıtladı. Etkinlikler, öğrencilere hem eğitim yolları hem de mezuniyet sonrası profesyonel rota konusunda rehberlik sundu.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI, FAKÜLTE VE...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI, FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA DÜZENLENEN "İLK DERS" ETKİNLİKLERİYLE BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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